Путин готовит реванш и нуждается в паузе. Интервью с майором Гетьманом по ситуации на фронте

В настоящее время армия страны-оккупанта России поставила перед собой новую цель – реванш, отвоевывание освобожденных украинской армией территорий нашей страны, прежде всего, южных. Враг преследует две цели – как сугубо пропагандистскую для повышения мотивации своих солдат, мол, "можем повторить", так и военную – остановить наступление Сил обороны Украины.

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Когда враг начинал широкомасштабное наступление в Украину, его крупная группировка была обеспечена всем необходимым. Однако сейчас это уже далеко не так. За счет того, что ВСУ ежедневно перемалывают российскую армию, Кремль вынужден бросать в бой новые резервы, для которых иногда не хватает даже элементарной амуниции. Именно поэтому Россия крайне нуждается в паузе, как минимум, на несколько месяцев – чтобы успеть нарастить военное производство. Украина ни в коем случае не должна этого допустить. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о том, что оккупационная армия России стремится к реваншу на Харьковщине. В частности, с этим она связывает обострение на Купянском направлении. Как вы расцениваете опасность этого реванша, особенно учитывая, что четыре области Украины РФ "записала" в свою конституцию? Какие возможности имеет оккупант, чтобы "восстановить свою территориальную целостность"?

– Да, Анна Маляр знает, о чем говорит. Дело в том, что россияне демотивированы, и об этом она тоже говорила. Чтобы мотивировать их, нужно было придумать какую-нибудь цель. В Кремле решили сделать что-то вроде того, как это было во время Чеченской войны, нарративы, которые проходили у них через СМИ на протяжении многих лет, а также активно подпитывались в фильмах о так называемой великой отечественной войне. "Можем повторить" и т.д.

В России начинают раздувать желание реванша. Мол, Россию снова унизили, "нас снова хотят поставить на колени". Такими вещами они мотивируют людей. Психологически это очень мощно работает – если человеку пообещали что-то, а потом не дали, или сказали, что это принадлежит ему, но впоследствии забрали, возникает большая мотивация, основанная на стремлении к реваншу.

Именно на этом сыграли российские политруки, комиссары или кто там у них есть. Поэтому частично, по крайней мере, на северном направлении россияне мотивированы. Они стремятся вернуть "свое" и отомстить за погибших, невинных, "мальчиков в трусиках" и т.д.

Какие у них есть силы? Немалые. 130 тысяч пушечного мяса, около 500 единиц реактивных систем залпового огня, около 2000 единиц тяжелой техники, до тысячи танков. И авиация, которую мы пока не можем отогнать без тех же F-16. Штурмовая авиация, бомбардировщики наносят удары планирующими бомбами или используют ракетные удары. Уже не считая артиллерийских обстрелов. Вертолеты Ка-52 тоже наносят вред – поднимаются, атакуют ракетами и возвращаются на базу.

Потому там тяжелая ситуация. Смогут ли они вернуть эти территории? Они стремятся. Хотя люди, которые находятся непосредственно на том участке фронта, рассказывают, что по сравнению с тем, что было под Бахмутом, не создается впечатление, что прямо сейчас враг пытается продвинуться. Создается впечатление, что они хотят просто навязать бой и заставить нас бросать на это направление резервные силы, которые мы используем на других участках фронта.

– Есть информация о том, что обеспечение российской оккупационной армии крайне неудовлетворительно. Доходит до того, что подразделение получает одну саперную лопату. По вашим оценкам, в чем наиболее слабое звено армии оккупанта?

– У них много людей. Они привлекли больше личного состава, чем было к моменту начала полномасштабного вторжения. Конечно, на уровне высшего политического руководства Россия готовилась к большой войне, но армия не была обеспечена необходимым количеством техники и всего необходимого. Имеются прописанные нормативы. Каждое подразделение должно иметь определенное количество бронетехники, артиллерии, средств связи. В частности, и саперные лопатки, боекомплекты и автоматы.

Однако необходимо понимать: для той армии, которая была задействована во время вторжения – 200-300 тысяч – у них всего хватало, они были нормально укомплектованы. Но на дополнительные силы обеспечения не хватает, поэтому подразделения оказываются недоукомплектованными.

Например, под Бахмутом наши военные видели штурмы зэков – "вагнеровцев". Некоторые из них были без шлемов, без бронежилетов. Были случаи, когда ловили окупантов, ползших с пластиковыми пакетами и гранатами, без бронежилета, каски и без автомата. Они получили задачу "пойти и что-то взорвать".

Следовательно, у России хватает оружия для тех войск, которые уже были собраны. Для новых войск всего не хватает. Но давайте не будем надевать розовые очки. Россия переводит промышленность на военные рельсы. Если им удастся хитрым образом добиться паузы в войне, на несколько месяцев или на полгода, они доукомплектуют свою армию. Они имеют для этого производственную возможность.

Поэтому нельзя начинать какие-то мирные переговоры, останавливать наши наступательные действия. Все эти ИПСО россияне производят исключительно для того, чтобы получить паузу. Если они доукомплектуются, поверьте, нам будет еще труднее.

– Как раз насчет паузы. Недавно мы узнали очень хорошую новость – Украина получит истребители F-16 , но, к сожалению, это произойдет не сейчас, а через несколько месяцев, возможно, через те же полгода, о которых вы сказали. Как оккупант может пытаться обеспечить себе паузу, кроме того, чтобы просто политически давить на Украину, открывать свои "консервы" на Западе?

– "Консервы" они открывают постоянно, но по самолетам – это не та пауза. Если бы F-16 у нас были, а потом исчезли – да, это было бы тяжело, но их еще не было. Самолеты должны быть, по крайней мере, первые несколько единиц в конце этого года.

Но не надо думать о том, что какой-то один вид оружия полностью изменит исход войны. В свое время мы возлагали надежды на Leopard, потом еще на что-то. Всё вместе – да, это поможет нам победить. Но нет такого отдельного вида оружия, который существенно поможет нам продвигаться в наступлении и начинать овладевать небом. Даже если нам дадут 100 или более F-16, это не означает, что мы уже выиграли войну.

Войну выигрывает простой пехотинец, когда изгонит врага с нашей земли. А все эти вещи – ATACMS, F-16, кассетные боеприпасы, современные бронемашины и т.д. – это хорошо, но это не залог победы. Побеждает мотивированный военнослужащий, эффективно использующий эту технику. Сама по себе техника ничего не выиграет.

– В МИД Германии сделали заявление о ракетах Taurus для Украины. Что дадут нам эти ракеты непосредственно на поле боя?

– Эти ракеты нам нужны не потому, что мы очень любим именно ракеты Taurus. Это более современные ракеты, чем Storm Shadow и Scalp, но мы заинтересовались ими исключительно потому, что они имеют большую дальность. Если будет решение об ограничении дальности их полета, то поставки Taurus потеряют смысл. Нельзя сказать, что в таком случае они нам вообще будут не нужны, но потребность в них уже не будет столь велика.

Тогда уж лучше договориться с Британией и Францией о предоставлении большего количества ракет Storm Shadow и Scalp, которые ничем не хуже Taurus, но летают на меньшее расстояние.