В процессе контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении был захвачен в плен помощник гранатометчика, состоящий в 1-й роте 1-го батальона 136-й мотострелковой бригады ВС Российской Федерации. Подвергаясь допросу, данный военнослужащий признался, что в ходе боевых действий его собственное командование пренебрегало обеспечением армии РФ.

Видео дня

Видео с места допроса опубликовал OBOZREVATEL.Он "стоял" на Запорожском направлении.

Захватчик рассказал, что среди его побратимов много "200-х".

Пленные и до сих пор числятся в Курске. На данный момент он испытывает неопределенность относительно своей будущей судьбы. Изложенная им точка зрения заключается в том, что его командиры, возможно, не будут проявлять активность в поиске его среди списков военнопленных, а вместо этого могут записать его как погибшего в бою или дезертировавшего.

Солдат заявил, что обеспечение оружием было не на должном уровне.

"Нам выдали одну саперную лопату на подразделение", – поделился пленный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России начал работать новый вид агитации на контрактную службу. Так, пленный оккупант рассказал, что после долгого запоя ему товарищи рассказали, как хорошо воевать по контракту, а тот, не долго думая, на другой же день подписал его.

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