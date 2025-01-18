Путин хочет полностью оккупировать Донбасс, Запорожье и Херсонщину до конца 2025 года – Welt

Кремль намерен сделать все возможное, чтобы к 2026 году полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. В настоящее время РФ вооружает свои войска сверх их потребностей и накапливает резервы, параллельно диктатор Владимир Путин, который "испробовал крови" в Украине, готовит поле боя в Европе.

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Об этом говорится в статье немецкой газеты Die Welt. Как пишет издание, даже если давление со стороны президента США Дональда Трампа может привести к прекращению боевых действий в Украине в 2025 году, ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной.

Кремль наращивает войска и вооружение

Так, по мнению спецслужб Германии, учитывая нынешние темпы вооружения, к 2028 году Россия будет представлять "серьезную военную угрозу" для НАТО даже посредством обычных вооружений.

До этого Кремль сделает все возможное, чтобы к 2026 году оккупировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Россия уже вооружает свои войска на Украине сверх их потребностей, говорится в статье.

"У российской армии каждый месяц становится больше танков, больше боеприпасов, больше ракет, больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах растут", – заявил Welt am Sonntag генерал-майор Кристиан Фройдинг, начальник Центра по ситуации на Украине в минобороны Германии.

Он подчеркнул, что нет никакой уверенности в том, что Россия действительно планирует нападение, "но Москва явно создает для этого условия".

Источники в силовых структурах утверждают, что Кремль в значительной степени компенсирует свои потери в живой силе и материальных средств в Украине и имеет возможность накапливать резервы в определенных областях.

В настоящее время РФ производит около 3000 планирующих авиабомб в месяц, вес которых в зависимости от модели составляет до трех тонн, а также тысячи высокоточных планирующих авиабомб типа УМПБ Д-30 для дальнего действия до 100 километров.

Кроме того, компании и волонтеры в РФ производят полтора миллиона FPV-дронов в год, которые управляются от первого лица с помощью камеры.

Кроме того, ежегодно выпускается не менее 6 тыс. "Шахедов". Многие компоненты для этих беспилотных летательных аппаратов поступили из Китая, говорится в статье.

Разведслужбы Европы также фиксируют рост российской армии. Так, Москва набирает около 30 тыс. солдат в месяц, используя высокие финансовые стимулы.

В 2024 году Путин приказал увеличить численность армии до 1,5 млн действующих военнослужащих.

Однако каждый день в Украине гибнут и получают ранения сотни российских солдат. Армия РФ получает поддержку от бойцов из-за рубежа. Сообщается, что около 12 тыс. северокорейцев уже отправлены на задание. Для сравнения: в Бундесвере насчитывается 180 тыс. действующих военнослужащих, пишет Die Welt.

Мари Агнес Штрак-Циммерман (СвДП), председатель Комитета по безопасности и обороне Европарламента, называет перевооружение Кремля "огромной угрозой" для Европы.

"У России впечатляющая численность войск и широкий спектр различной эффективной техники", – сказала она в интервью Welt am Sonntag.

Однако война в Украине также выявила слабые стороны России, "особенно с точки зрения логистики, устаревшего оборудования и значительного снижения морального духа солдат".

Россия готовит поле боя в Европе

Военный аналитик, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге призывает при оценке потенциальной угрозы не принимать во внимание только количество солдат или танков.

"У России есть воля к применению жестокой военной силы и принятию больших потерь. Это делает Россию чрезвычайно опасной", – сказал он.

Россия уже ведет гибридную войну против Германии и Запада, например, с помощью диверсий и кибератак. Ланге считает, что новое нападение РФ на Европу вполне реально:

"К сожалению, в ближайшем будущем возможны комбинированные атаки России с использованием БПЛА, крылатых ракет и неуправляемых ракет. Развертывание специальных войск без опознавательных знаков и внезапные атаки на цели в Польше, странах Балтии, Прибалтике или на юго-восточном фланге".

Эксперт по вопросам обороны ХДС Родерих Кизеветтер считает гибридные атаки РФ в Европе "предвестником войны".

По его словам, Кремль готовит поле битвы. Сюда также входит шпионская деятельность.

Кизеветтер даже считает вероятным нападение на члена НАТО через "один-три года", как в так называемом Нарвском сценарии.

Третий по величине город Эстонии, Нарва, расположен на границе с РФ и рассматривается как возможная цель атаки.

Преимущество РФ в вооружении

Россия также имеет преимущество перед странами Запада в вопросах закупки артиллерийских снарядов.

В то время как на предыдущих этапах войны нехватка снарядов в Украине была острой, Россия, по оценкам экспертов немецкого правительства, закупает до 3,6 млн снарядов в год.

Для сравнения, в этом году США планируют увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 1,2 млн единиц в год.

Армия РФ пока смогла компенсировать четырехзначные потери танков на украинском фронте, но в основном полагается на старые запасы. Запасов боевых танков и боевых машин пехоты должно хватить как минимум еще на год для ведения войны нынешней интенсивности.

В сфере истребителей годовое производство ограничено небольшим двузначным числом самолетов.

Что касается дальнобойного оружия, мощности РФ больше. Страна-агрессор ежегодно производит несколько сотен крылатых ракет и баллистических ракет.

Кроме того, Иран и Северная Корея поставляют Москве баллистические ракеты. Их используют в массированых атаках в войне против Украины.

В то же время Кремль сталкивается со значительными проблемами в области микрочипов и лабораторного оборудования. Дефицит также обусловлен санкциями Запада, ограничивающими доступ к важным компонентам.

Хотя РФ пытается заполнить эти пробелы запчастями из Китая и других стран, продукция зачастую оказывается более низкого качества. Это не только замедляет промышленное производство, но и технологическое развитие страны.

Путин испробовал крови

Как говорит генерал-майор Фройдинг, НАТО уже в состоянии отразить нападение России.

"Однако гораздо важнее развивать силу внутри альянса, необходимую для надежного сдерживания и, таким образом, предотвращения войны", – сказал он.

По мнению Штрак-Циммерман, это сдерживание зависит от выживания Украины.

"Путин испробовал крови в прямом смысле этого слова. Если вы хотите сохранить мир, вы должны уметь защищать себя. Если мы этого окончательно не поймем и Путин добьется успеха в Украине, то нападения на члена НАТО через четыре-пять лет более чем реальны", – сказала она.

Кизеветтер в свою очередь считает, что Германия обязана увеличить инвестиции в собственную безопасность, при этом боеспособность армии должна составлять не менее 3% от ВВП.

Военный аналитик Ланге резюмирует проблемы Бундесвера следующим образом: "У нас нет собственного наземного оружия, превосходящего по дальности действия ракетную артиллерию, мы недостаточно хороши в РЭБ, размеры и экономическая эффективность наших воздушных сил оборона не на высоте, и мы по-прежнему совершенно беспомощны, когда дело касается беспилотников".

Это также является следствием плохого планирования. Специальный фонд был инвестирован в основном в старые проекты вооружений, "которые не вносят никакого вклада в оперативную готовность в период с настоящего момента до 2029 года", говорит Ланге.