'Путин хочет восстановить СССР': азербайджанец, воевавший за Россию и оказавшийся в плену ВСУ, заявил, что готов сражаться против армии Кремля. Видео

Гражданин Азербайджана Гасанов Назим Амирхан оглы, который воевал против Украины, после попадания в плен вдруг разочаровался в России. Военнопленный заявил, что теперь очень жалеет, что пошел на чужую войну, тем более на стороне агрессора.

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Мужчина осознал, что Россия – враг всех бывших республик Советского Союза и хочет оккупировать своих соседей против их воли. Об этом пленный гражданин Азербайджана рассказал проекту "Хочу жить".

Азербайджанец оказался в украинском плену в мае 2023 года. После того времени он кардинально изменил позицию в отношении России. Мужчина теперь понимает, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет восстановить СССР. В нынешнем пока еще холодном конфликте РФ с Азербайджаном он видит ничто иное, как попытку Москвы спровоцировать конфликт горячий, чтобы поиметь с этого выгоду.

Также пленник понимает, что Россия не будет спешить его обменивать. Тем не менее мужчина хочет как можно скорее вернуться в Азербайджан и даже готов встать на защиту свой страны от России с оружием в руках. При этом военнопленный уверен, что его позицию разделяют и другие этнические азербайджанцы, которых РФ отправила на войну в Украину.

"Он враг для всех республик (Путин, – ред.), он всех присоединяет к себе. Если не соглашается, вот, пожалуйста, Крым, Донбасс и дальше Украина. Также в Азербайджане, Грузии, Молдове. Так завтра может быть в Казахстане", – сказал пленный.

Напомним, с конца июня разгорается конфликт между Азербайджаном и Россией. Баку обвинил РФ в убийстве двух задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге, в обеих странах проводят облавы и аресты. Однако на этом все не закончилось, и в СМИ Азербайджана напомнили об авиакатастрофе пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, который полгода назад, вероятно, был сбит российской ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня в филиале российского агентства "Спутник" в Баку были проведены оперативно-розыскные мероприятия на фоне роста напряженности между Азербайджаном и Россией.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане официально информировали, что после обысков были задержаны два агента ФСБ России. Ими оказались исполнительный директор и шеф-редактор российского вещателя Игорь Картавый и Евгений Белоусов.

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