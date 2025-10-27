"Путин хвастался перед союзниками, что Россия оккупирует весь Донбасс до 15 октября": Зеленский раскрыл подробности и указал на потери Кремля в войне

Украинская разведка выяснила, что кремлевский диктатор Владимир Путин в частном порядке хвастался союзникам, что его оккупационные войска якобы захватят весь Донбасс до 15 октября. Этого так и не произошло, оборона Украины выстояла.

Об этом в телефонном интервью Axios, опубликованном 27 октября, заявил президент Владимир Зеленский. Он опроверг утверждения российской пропаганды об успехах агрессора и продвижении на фронте.

Враг несет огромные потери

Глава Украинского государства отметил, что общался с президентом США Дональдом Трампом о ситуации на поле боя. Во время разговора он указал на ложь России о ее "победе".

Зеленский заявил: американская разведка также показала, что "сейчас на поле боя никто не побеждает".

Президент Украины предполагает, что РФ не сможет полностью захватить Донецкую и Луганскую области в ближайшей перспективе.

"Россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Ее сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаемся практически на том же месте, на котором находились последние два-три месяца", – объяснил он.

За 2025 год (по состоянию на октябрь) страна-агрессор потеряла убитыми и ранеными 346 000 солдат. Это практически соответствует количеству мобилизованных за тот же период, добавил Зеленский.

– Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Украине армия кремлевского диктатора получает незначительные достижения огромной ценой. "Правда в том, что у Владимира Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты", – сказал он.

– Согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери России в живой силе за все время полномасштабной войны составили уже 1 млн 136 тыс. 890 человек.

