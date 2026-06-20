Путин имеет личную связь с Лаврой, поэтому и приказал её бомбить – западные СМИ

Российская армия в ночь на 15 июня в ходе массированной атаки на Украину направила беспилотник на территорию национального заповедника "Киево-Печерская лавра", который поразил, в частности, здание Успенского собора. Удар был нанесен несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин имеет личную связь с этим святым местом.

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Последний раз он приезжал сюда летом 2013 года, чтобы почтить память реформатора Российской империи Петра Столыпина у его могилы. Подробнее об этом говорится в статье Bloomberg.

Что связывает Путина с Лаврой

В материале отмечается, что Столыпин, который был "политическим героем" для кремлевского лидера, не смог защитить одно из самых святых мест православия от атаки российского дрона.

В течение длительного времени российская политическая и церковная верхушка рассматривала монастырь в центре Киева как общий духовный символ для украинцев и россиян. Впрочем, после недавней атаки там зафиксированы значительные повреждения, в частности большая дыра в крыше, что создает риски для сохранности коллекции икон внутри.

Ущерб в результате атаки РФ оценивается как минимум в 500 миллионов гривен (примерно 11,1 миллиона долларов). В результате российского обстрела были повреждены 19 зданий на территории лавры, а также разрушено около 80 % крыши одного из соборов.

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В то же время российская сторона отрицает преднамеренные удары по монастырю и заявляет, что якобы соблюдает положения Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.

Путин, как отмечается в материале, имел личную связь с этой религиозной святыней и посещал её как минимум три раза во время пребывания на посту президента.

Его последний официальный визит в Киево-Печерскую лавру состоялся 27 июля 2013 года. Тогда он побывал в Успенском соборе, в который спустя почти 13 лет ударит российский дрон, и принял участие в торжественном молебне по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как известно, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

Впоследствии специалисты установили, как именно в результате террористической атаки РФ по столице было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за отказ прямо назвать Россию ответственной за разрушение Киево-Печерской лавры в результате обстрела. В ведомстве заявили, что такая позиция противоречит мандату организации, которая должна защищать мировое культурное наследие.

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