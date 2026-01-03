Путин исчезнет совершенно неожиданно, война не продлится долго: интервью с Обуховым

Какие глобальные ошибки совершила страна-агрессор Россия в 2025 году? Самая большая из них была совершена намного раньше, в феврале 2022 года, когда Путин принял решение о широкомасштабном вторжении в Украину. Спустя четыре года кремлевский диктатор по-прежнему не признает эту ошибку, но объективная реальность такова, что ему придется уйти из власти и прекратить войну. На "дворцовый переворот" в Кремле рассчитывать не стоит – созданная Путиным система полностью исключает такой вариант. Но с ним произойдет что-то, чего никто не будет ожидать.

Сколько еще будет длиться война? Примерно год, потому что к концу 2026 года могут произойти очень большие перемены. Глава США Дональд Трамп может быть отстранен от власти, и тогда на центры принятия решений в Москве полетят "Томагавки". Состояние экономики России – еще одна причина, почему Кремль не осилит войну еще на протяжении 2-3 лет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– По вашему мнению, какие глобальные промахи или ошибки допустил Путин и вся российская власть в 2025 году, которые негативно скажутся уже в 2026 году?

– Я практически убежден, что, если говорить о глобальной ошибке, то она была сделана не в 2025, а в 2022 году, и ее продолжают упорно отрицать. Это главная ошибка – отрицание сделанной ошибки. По моему убеждению, глобальная и фатальная ошибка Кремля состоит в том, что он начал эту войну в феврале 2022 года.

Лидеры Европы до сих пор не понимают либо отказываются понимать, что война для России – это парадигма, Путин не представляет, как без нее жить. Если остановить войну сейчас, возникает целый букет проблем: что делать с военнослужащими, которые вернутся из Украины, что делать с экономикой, что делать с индустрией, поставленной на военные рельсы, что дальше, какой результат?

Результата не будет никакого – с Путина сразу же начнут спрашивать: зачем мы туда влезли, чего мы добились? Результата никакого нет. Нет ни Донбасса, ни Киева, нет ничего, кроме битвы за Покровск и Купянск, которые вообще ничего не решают. Понятно, что для ВСУ это опорные, концептуальные пункты, но глобально для России это ничто. Это не Запорожье, не Херсон, не Харьков.

– Вы считаете, что остановка военных действий невозможна априори, даже на 30 дней, о которых говорилось в начале мирной инициативы Трампа, поскольку Путин не может себе позволить остановиться?

– А смысл? Какой смысл останавливаться на 30 дней? Пройдут 30 дней, и что? Что изменится? Потом снова война, снова какие-то концентрации, перестановки войск? Я лично не понимаю этот посыл.

Трамп вообще не понимает ничего в политологии. Для него это война за лакомый кусок бизнеса. Путин пообещал ему, что, дескать, если это войну ты прекратишь на наших условиях, то получишь Лукойл, какие-то месторождения, Артику, Шмарктику, я не знаю что. Трампу это запало в голову. Он не думает ни об Америке, ни об Украине, ни о России, ни о ком.

Уже давно надо было понять, что Путин не может жить без войны. Это первое. Второе – упираться в то, что в России рашизм – это глупость. В России классический неонацизм, фашизм. Зачем пытаться прилепить к этому какие-то другие термины?

– Вопрос в том, какие совершенно реальные проблемы уже сегодня назревают для путинской России, и которые могут непосредственно влиять на боевые действия? Какие "черные лебеди", то есть непредвиденные события могли бы произойти в 2026 году именно с точки зрения самого Путина и Кремля, кремлевской власти?

– Предвидеть все вообще невозможно. Какие события могут что-то изменить? Ну, во-первых, то, что экономика России находится далеко не в столь блестящем состоянии, как это представляет тот же Путин и Кремль. По сути, она уже на грани начала катастрофического коллапса. Сколько это продлится, учитывая масштабы страны и инерцию? Это может занять год-два, может быть, больше, может быть, меньше.

Но необходимо также учитывать состояние общества, которое тоже устает. Никто не принимает во внимание такой закон энтропии, когда молекулы, не связанные между собой, перемещаются стихийно, и ничего не происходит. А когда вдруг все эти молекулы соединяются вместе, то происходит либо взрыв, либо еще что-то подобное. И в физике, и в обществе везде одни и те же законы природы.

– Если говорить о "черных лебедях", то как вы рассматриваете вариант дворцового переворота, "транзита власти", о котором пишет Соловей, и так далее?

– Только не надо вспоминать Соловья. Это все какие-то нелепые фантазии. Какой там транзит власти? Вся государственная надстройка в России заточена под Путина. Это произошло много лет назад, еще до войны. Не знаю, когда это началось, но где-то еще до Майдана.

В таких странах с диктатурой ничего неожиданного не происходит. Какой может быть переворот, когда кругом огромная структура ФСО, ФСБ? Может быть, эта структура и неоднородная, но она работает на то, чтобы Путин правилу и жил бесконечно долго. Как и в Советском Союзе, смена власти не произойдет за счет внутренних причин. Никто Горбачева не смещал. Было ГКЧП, но оно провалилось, потому что общество было другим.

– Вы думаете, что те же путинские олигархи, его окружение, те, кто действительно пострадали от санкций, которые стали невыездными в страны Запада, где у них находятся все их капиталы, не хотят менять власть? Вы считаете так?

– Нет. Я так не считаю. Они, может быть, и хотели бы сменить власть, но они не могут это сделать. Так сложились все условия, обстоятельства. Точно так же, может быть, крупные магнаты индустрии и промышленности в нацистской Германии видели, что начало Второй мировой войны ведет к плохому концу, но они ничего не могли сделать, потому что все общество уже работало на войну. Гестапо и другие структуры. И сопротивляться было уже невозможно и бесполезно.

Примерно так же это выглядит сегодня в России. Этот механизм уже запущен – механизм репрессий, механизм ограничений. Олигархи уже не играют той роли, которую они играли 10-15 лет назад.

– Вы хотите сказать, что сегодняшняя Россия уже встала на военные рельсы и фактически любой рядовой россиянин тоже заинтересован в том, чтобы война продолжалась, потому что эта война дает ему рабочее место, дает ему зарплату, дает его родственнику, который пошел убивать украинцев, какие-то хорошие деньги. Правильно?

– В известной степени – да. Хотя не все этим довольны, потому что ряд направлений в экономике просто складывается, закрываются рестораны, кафе, торговые центры. Платежеспособность населения падает. Но в целом многие получили возможность зарабатывать даже больше на военных заказах.

Точно так же работала и нацистская Германия. Вся страна работала на войну. Все получали хорошие деньги, зарплаты. Никто не знал, даже понятия не имел, что есть газовые камеры, есть концлагеря, есть проблемы на фронте. Вся немецкая нация была довольна, пока не грянул 1943 год, когда пошел откат.

Я думаю, скоро в России экономика скажет свое слово. Потому что уже нечем будет платить, кормить, одевать армию, ведь на это нужны огромные средства, а они уже заканчиваются. Я не знаю, где Путин будет брать эти деньги. Никакой Китай и Иран ничего не даст, Америка – тем более. За все надо платить. Все, что было украдено, уже заканчивается. Сейчас начали напирать на бизнесы в России, национализировать, но на этом тоже долго не протянешь.

Я не хочу давать прогнозы, но у меня ощущение, что война, наверное, продлится еще год. Может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. В Америке будет меняться власть. Я практически уверен, что Трамп уйдет в начале 2027 года, и тогда все начнет резко меняться – и в Европе, и в России. Потому что в России поймут, что все, конец. К власти в США придет демократ, либо Вэнс под дудку демократов будет делать все, что надо. И все будет совершенно не так, как сейчас.

И у Европы тоже развяжутся руки, потому что Америка может дать любое оружие. На Россию полетят Томагавки, что-то еще – и все. Это уже вопрос месяцев, а не лет. Россия просто не потянет еще 2-3 года войны. Пушечное мясо, конечно, будет идти-идти, но мы видим Покровск – даже такими силами не могут взять его более года. Разве это не показатель? Какое там Запорожье? Какой там Киев? Какой там Берлин? Это все шапито какое-то.

Думаю, Путин уйдет не в результате внутреннего переворота, а как-то по-другому. Я не хочу тут гадать. Произойдет что-то, произойдет, чего никто не ожидал. Так же, как никто не ожидал распада Советского Союза. Но собрались в Беловежской Пуще, подписали документ, и Советский Союз уже был вчера, а сегодня проснулись – три республики. И уже Горбачев король без королевства. Может быть, так произойдет и с Россией.

– Мы видим, что Путин в своем сумасшествии совершенно не собирается заканчивать эту войну. Но продолжительность этой войны уже практически сравнялась с так называемой великой отечественной, или советско-немецкой войной. Любая война заканчивается по неким объективным причинам. И когда это произойдет, что, по вашему мнению, будет с Путиным, который по-прежнему будет намерен воевать до последнего?

– Он не хочет признавать ошибку, сделанную в 2022 году, и он будет продолжать до конца. Так же, как многие другие диктаторы – Каддафи, Хусейн и прочие, которые тоже делали ошибки и не хотели их признавать. Я думаю, что с Путиным случится то же самое. Что случится, не знает никто. Не хочется фантазировать, я не люблю сенсации. Поэтому я не даю прогнозы, что с ним случится. Но что-то будет происходить в результате совершенно очевидных и совершенно понятных экономических и политических перемен.

Потому что российское общество тоже устает, несмотря на то, что вроде бы никто не протестует против этой войны. Понятно, что это практически невозможно в России. Но, тем не менее, какие-то процессы, которые незаметны, все-таки идут. И они приведут к чему-то.

Поэтому я не делаю прогнозов на несколько лет, на два-три года войны. Россия не вытянет такой груз. Не знаю, из каких источников будут браться ресурсы, люди, деньги и все прочее.