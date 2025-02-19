Путин выдал неудачный прорыв российской ДРГ за широкомасштабное наступление на территорию Украины. Видео

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что войска РФ якобы пересекли границу с Украиной в Курской области. Он утверждает, что ему сообщили об этом час назад.

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Об этом Путин сказал в комментарии российскому пропагандистскому каналу. Он также заявил, что его войска "наступают по всей линии боевого столкновения".

"Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад - сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника", –сказал Путин.

"И по всей линии боевого столкновения наши войска наступают", – бравадно добавил диктатор.

Однако эти слухи, которые распускает главарь Кремля благодаря подручным СМИ, сильно преувеличены. Слова российского диктатора опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Как выяснилось, Путин "перепутал" военную бригаду, насчитывающую несколько тысяч военных, с диверсионно-разведывательной группой.

"Была попытка захода российской ДРГ на территорию Украины. ДРГ уничтожена. Группировка войск РФ, которые способны осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины пока там нет", – сообщил Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, попытки захода российских ДРГ происходят часто, но наши защитники их уничтожают.

"Информация путина о широкомасштабном наступлении россиян – ложь", – подчеркнул руководитель ЦПИ.

Украинские пограничники также опровергают заявления кремлевского вожака. Спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал OBOZ.UA истерию Путина.

"У меня нет подтверждения такой информации (о чем заявил Путин – Ред.). По направлениям, где находятся пограничные подразделения, попыток прорыва границы не фиксировалось" – сказал Демченко.

В ГПСУ также опровергли информацию, распространенную в соцсетях Z-военкорами. Они исправили "оговорку" Путина на информацию о якобы заходе российских военных в Новенькое, которое находится под контролем украинских войск.

Этот информационный вброс в ГПСУ также был опровергнут.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба в Курщине продолжается операция украинских войск. С начала суток 19 февраля на этом направлении украинские защитники отбивают три атаки захватчиков, всего по состоянию на 16:00 зафиксировано 12 боеприкосновений.

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