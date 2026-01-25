Путин может использовать химическое оружие против Украины в случае затяжной войны – The Times

С начала полномасштабной войны Россия уже тысячи раз применяла запрещенное химическое оружие на фронте. Однако теперь существует угроза применения более смертоносных веществ.

Увеличить масштабы применения химическое оружие против Украины оккупанты могут из-за затяжной войны и тупиковой ситуации на фронте. Об этом пишет британская газета The Times.

Угроза химического удара

В Европе союзники Украины начали высказывать обеспокоенность тем, что затяжная или тупиковая война может подтолкнуть диктатора Владимира Путина к применению более опасного оружия массового поражения.

Кремль неоднократно бряцал ядерным оружием, при этом демонстративно храня молчание по поводу химического или биологического оружия массового поражения.

Бывший глава MI6 Алекс Янгер заявил, что на Западе "внимательно следят" за действиями Кремля. По его словам, сейчас россияне пока не вернулись к использованию классического химического оружия. Однако британский разведчик не исключает, что в будущем РФ может пойти на такой опасный шаг.

В прошлом году два европейских разведывательных агентства заявили, что Россия наращивает использование хлорпикрина времен Первой мировой войны на территории Украины. Секретные службы Нидерландов и Германии установили, что применение такого химического оружия стало "обычным явлением". В свою очередь Украина утверждает, что по меньшей мере трое ее солдат погибли от воздействия химических веществ.

Напомним, Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны зафиксировали около 11 тысяч случаев применения ядовитых химических веществ российскими оккупационными войсками.

Как писал OBOZ.UA, украинским журналистам удалось идентифицировать российские подразделения, которые применяют запрещенное химическое оружие против Сил обороны. Среди них две мотострелковые бригады, отдельные подразделения БПЛА, а также Росгвардия.

