Некоторых показывали по росТВ: идентифицированы подразделения армии РФ, которые используют в Украине запрещенное химическое оружие

Страна-агрессор РФ является подписантом конвенции о запрете химического оружия, однако несмотря на это она не только не отказывается от его применения, но и модернизирует и масштабирует производство. Удалось идентифицировать российские подразделения, которые применяют это запрещенное оружие против Сил обороны Украины.

Среди них, в частности, две мотострелковые бригады, отдельные подразделения БПЛА, а также Росгвардия. Об этом рассказали журналисты "Схем" (проект Радио Свобода).

РФ применяет против украинских военных запрещенное оружие

С начала полномасштабного вторжения в Службе безопасности Украины зафиксировали более 10 тысяч химических атак России против украинских военных. В основном были применены современные российские гранаты РГ-Во (ручная граната – вещество отравляющее – Ред.).

Эти гранаты содержат ядовитые газы, опасные для жизни и здоровья как сами по себе, так и по способу их применения: этими веществами российские военные "выкуривают" украинских бойцов из укрытий, чтобы потом их убить. Эффективностью этого оружия армия РФ хвастается на военных выставках и государственных телеканалах.

Какие российские подразделения ответственны за использование химического оружия

Это в частности 114-я отдельная мотострелковая бригада армии РФ. Ее военные сбрасывали химические гранаты в укрытие украинских бойцов, о чем говорится в видеосюжете, который 28 мая 2024 года показывали по российскому государственному телевидению. В нем также отмечалось, что во время этой химической атаки штурмовики подразделения якобы убили 17 и ранили 35 украинских военных.

Применять запрещенные на поле боя химические гранаты может и 136-я мотострелковая бригада. Это следует из переписки, в которой российские военнослужащие весной и летом 2025 года отчитываются об объемах использования газовых гранат РГ-Во и заказывают дополнительные партии.

Данные об этой коммуникации на Волчанском и Купянском направлениях через агентурные сети получило Харьковское управление СБУ. Переписка велась под псевдонимами, однако "Схемам" удалось идентифицировать среди собеседников Дмитрия Новичихина. Именно с ним военные 136-й бригады обсуждали поставки химических гранат.

"В марте 2022 года о его принадлежности к этому подразделению сообщало Главное управление разведки Минобороны Украины. В ведомстве отмечали, что в начале полномасштабной войны ему было 20 лет, а служил он на должности старшего радиста. Из контекста его нынешних сообщений следует, что сейчас он уже может быть специалистом по обеспечению, в том числе и химических гранат", – говорится в расследовании.

Применять запрещенные на войне газовые гранаты может и Росгвардия – военное формирование, которое прямо подчиняется главе РФ, и участвует в войне против Украины. Согласно информации из российских налоговых баз данных, Институт прикладной химии, который производит газовые гранаты РГ-Во, является многолетним поставщиком Росгвардии.

Пресс-служба подразделения в октябре 2023 года опубликовала видео, на котором ее военнослужащий использует подобные химическим РГ-Во термитно-зажигательные гранаты того же производителя – Института прикладной химии.

Еще одно российское подразделение также может получать гранаты РГ-Во от этого производителя – Центральный военно-химический полигон в Саратовской области, известный также, как воинская часть 42734. Это установили в Главном следственном управлении СБУ. Благодаря полученной фотографии ящиков из-под газовых гранат, таможенные данные на которых указывают: Институт прикладной химии отправил этот груз на полигон под Саратовом по заказу минобороны РФ.

В расследовании "Схем" со ссылкой на данные СБУ говорится, что, в частности, через эту воинскую часть, подразделениям беспилотных систем, которые воюют против Украины, передают газовые гранаты РГ-Во.

Также было установлено, что российский производитель оружия, Научно-исследовательский институт прикладной химии, получает составные части для запрещенных международным правом химических гранат РГ-Во от двух российских компаний, которые, несмотря на это сотрудничество с подсанкционным оборонным предприятием, сами до сих пор не находятся под экономическими ограничениями Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили информацию о применении российскими захватчиками химического оружия в Украине. В свою очередь президент США заявил, что "не допустит никаких нарушений международных конвенций".

