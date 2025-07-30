СБУ задокументировала более 10 тыс. химатак РФ против Сил обороны: какие вещества применяет враг

Служба безопасности Украины продолжает фиксировать масштабное использование российскими оккупационными войсками запрещенных химических веществ в боях против Сил обороны Украины. По данным следствия, уже задокументировано более 10 тысяч таких случаев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Там опубликовали данные о конкретных типах боеприпасов и международные шаги по фиксации и расследованию этих нарушений.

Какое химическое оружие использует РФ против украинских военных

По данным СБУ, оккупанты активно используют аэрозольные гранаты типа "К-51", "РГР" и "РГ-Во", снаряженные токсичными веществами CS (хлорбензилиденмалононитрил) и CN (хлорацетофенон), имеющими раздражающее действие. Кроме этого, задокументированы и случаи применения хлорпикрина – опасного токсиканта, поражающего органы дыхания.

Такие боеприпасы часто сбрасывают с FPV-дронов непосредственно на позиции украинских защитников. После попадания ядовитые вещества поражают слизистые оболочки, особенно глаза и дыхательные пути, что заставляет бойцов выходить из укрытий под вражеским огнем.

Наибольшее количество таких атак зафиксировано на востоке Украины и во время обстрелов Никопольского района Днепропетровщины.

Отмечается, что такие действия РФ являются грубым нарушением международного права, в частности – Конвенции о запрещении химического оружия от 1993 года. Для привлечения виновных к ответственности СБУ проводит многоэпизодное расследование по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны) и сотрудничает с международными структурами.

Часть доказательств уже передана через МИД в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. На основе переданных материалов ОЗХО обнародовала три отчета, подтверждающие систематическое применение РФ химического оружия на территории Украины.

В ответ Европейский Союз ввел санкции против российских военных структур, причастных к разработке и использованию запрещенных веществ. Под санкции попали, в частности, войска РХБЗ, 27-й научный центр и 33-й Центральный НИИ МО РФ.

В декабре 2024 года СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу Игорю Кириллову – начальнику войск РХБЗ РФ, который, по версии следствия, лично отвечает за массовое применение химоружия против Украины.

Что предшествовало

8 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новое доказательство использования Россией запрещенного химического оружия. Захватчики между собой открыто планируют, как они будут использовать химикаты против украинских защитников.

В связи с тем, что Россия постоянно применяет химическое оружие на поле боя, Украина призвала создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!