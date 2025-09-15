Пострадали тысячи украинских военных: в РХБ ВСУ насчитали более 11 тыс. случаев применения россиянами химического оружия

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабной войны зафиксировали около 11 тысяч случаев применения ядовитых химических веществ российскими оккупационными войсками. От химоружия врага пострадали более 3 тысяч защитников нашей страны, однако это количество отражает только задокументированные случаи.

Статистику обнародовал полковник Артем Власюк, начальник отдела гражданской защиты управления радиационной, химической, биологической защиты Командования Сил поддержки ВСУ. 15 сентября он выступил на пресс-конференции в "Укринформе".

Какие средства использует противник

Власюк сообщил, что захватчики атаковали украинские позиции слезоточивыми гранатами К-51, РГ-ВО и другими модифицированными и самодельными взрывными устройствами, снаряженными опасными химвеществами типа хлор и аммиак.

Чаще всего ВС РФ применяют отравляющие вещества на тех участках, где сложнее всего прорвать нашу оборону, во время своих наступательных и штурмовых действий.

"Эти средства он [враг] использует с целью так называемого выкуривания наших защитников с оборонительных позиций, траншей и блиндажей, облегчая таким образом "зачистку" этих позиций", – пояснил полковник ВСУ.

Что известно о пострадавших воинах

"В настоящее время медицинские силы зафиксировали более 3 тысяч обращений с поражениями или отравлениями различной степени тяжести. О смертельных случаях пока речь не идет, поскольку эта информация еще нуждается в верификации. Стоит проверять каждый отдельный случай ранения, поражения, отравления, связанный с применением опасных химических веществ. Это очень многофакторная проверка, которая включает и опрос военнослужащих, и исследование его вещей, и места, где военнослужащий выполнял задачи по назначению", – заявил Власюк.

Игорь Дяк, и.о. начальника войск – начальника управления РХБ защиты Командования Сил поддержки ВСУ, отметил, что случаев поражения на самом деле больше, чем 3 тысячи.

"Это официально те случаи, которые мы зафиксировали – то есть наши подготовленные подразделения смогли идентифицировать или совместно с подразделениями медицинских сил и правоохранительными органами, в частности Службы безопасности, которые открывают уголовные производства о нарушении противником правил ведения войны. Иногда не удается эвакуировать пострадавшего для того, чтобы вовремя идентифицировать признаки [поражения химическими веществами]. Поэтому мы назвали цифры только те, которые официально подтверждены и задокументированы", – объяснил Дяк.

