Россия все чаще применяет химическое оружие в Украине: подтверждение разведки Нидерландов

Страна-агрессор продолжает совершать военные преступления на территории Украины. В частности, Российская Федерация все чаще применяет химическое оружие во время атак.

Такое заявление сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети "Х". Он также добавил, что военная разведка подтвердила применение Россией химоружия.

"Военная разведка и служба безопасности Нидерландов (MIVD) подтвердила, что Россия все чаще применяет химическое оружие в Украине. Я посещаю наших специалистов по вопросам химических, биологических, радиологических и ядерных угроз (CBRN). Они работают в составе министерства обороны и поддерживают, в частности, полицию и пожарные службы в случаях чрезвычайных происшествий с опасными веществами. Большое уважение!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины продолжает фиксировать масштабное использование российскими оккупационными войсками запрещенных химических веществ в боях против Сил обороны Украины. По данным следствия, уже задокументировано более 10 тысяч таких случаев. Там опубликовали данные о конкретных типах боеприпасов и международные шаги по фиксации и расследованию этих нарушений.

8 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новое доказательство использования Россией запрещенного химического оружия. Захватчики между собой открыто планируют, как они будут использовать химикаты против украинских защитников.

В связи с тем, что Россия постоянно применяет химическое оружие на поле боя, Украина призвала создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола.

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