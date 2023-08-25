Путин начал переброску ядерного оружия в Беларусь: генерал назвал причину

Поводом для размещения российского ядерного оружия малой дальности в Беларуси для главы Кремля Владимира Путина стала активизация военной поддержки Украины. Этим шагом агрессор намерен продемонстрировать свою "особую позицию" и оказать давление на НАТО.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Путин демонстрирует: я буду решительно идти по намеченному курсу, буду перемещать ядерное оружие, ставить под угрозу не только Украину, но и страны НАТО", – заметил он.

Вместе с тем генерал подчеркнул, что перемещение ядерного оружия в Беларусь не завершено. При этом вероятность того, что процесс будет доведен до конца, составляет всего 50%.

Маломуж убежден, что остановить процесс может реакция стран мира на факт распространения ядерного оружия. "Будет соответствующая реакция многих стран мира, включая Китай, который четко фиксирует любые нарушения договоренностей между Си Цзиньпином и Путиным", – сказал он.

Генерал также оценил опасность применения этого вооружения с территории Беларуси.

"Что касается опасности применения ядерного оружия против Украины, то, думаю, она минимальна. А в отношении стран НАТО это практически невозможно, потому что Байден по разным каналам довел до сведения Путина, что разворачивание средств тактического или тем более стратегического ядерного вооружения – это сигнал всему НАТО, за которым последует одномоментный удар по РФ", – подытожил он.

Полную версию интервью с Николаем Маломужем вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда сообщил о том, что страна-агрессор Россия начала перебрасывать в Беларусь ядерное оружие малой дальности. По мнению главы польского государства, этот факт меняет ситуацию для всего блока НАТО.