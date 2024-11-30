Путин назначил на высокую должность генерала, которого в прошлом году уволил за 'утилизацию' армии РФ под Угледаром – ISW

Российский диктатор Владимир Путин назначил нового заместителя командующего Сухопутным войском России. Им стал генерал-полковник Рустам Мурадов, которого весной прошлого года тот же Путин уволил с должности командующего войсками Восточного военного округа.

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Тогда причиной для увольнения стали значительные потери российской армии на поле боя в Украине, в том числе разгром 155 бригады морской пехоты из Владивостока под Угледаром. О решении главы Кремля и реакции на него со стороны "военкоров" РФ рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

28 ноября стало известно, что Путин назначил генерал-полковника Рустама Мурадова первым заместителем командующего Сухопутными войсками России. Известие, которое точно "порадует" российских Z-блогеров сообщил глава Табасаранского района Республики Дагестан Магомед Курабанов. В минобороны РФ об этом назначении пока молчат.

И, очевидно, не без причины. Ведь полтора года назад Мурадов занимал должность командующего войсками Восточного военного округа – и был со скандалом уволен Путиным в марте 2023 года. Причиной увольнения, отмечают аналитики, вероятнее всего стали неудачи российских войск в Донецкой области и значительные потери личного состава и техники российской армии вблизи Угледара в начале прошлого года.

Как рассказывал OBOZ.UA, тогда печально известная 155 БрМП (в последнее время отличившаяся жестоким отношением и казнями пленных украинских воинов) потерпела сокрушительный (уже третий за время полномасштабного вторжения РФ) разгром под Угледаром. Украинские воины уничтожили огромное количество личного состава этого подразделения оккупационной армии вместе с командованием, также было ликвидировано более 130 танков, БМП и другой бронетехники.

Командовал провальным для россиян наступлением на Угледар тогда Мурадов.

Российские Z-блогеры и "военкоры" тогда подняли нешуточный крик, обвиняя Мурадова в том, что он "послал на убой и тем самым слил укр*пам Угледарскую группировку", отдавал "преступные приказы, которые привели к бессмысленным и нецелесообразным потерям" – и требовали для него кто военного трибунала, кто разжалования и отправки в окопы, кто расстрела, а кто – и казни руками "патриотов".

Также один из связанных с ЧВК "Вагнер" Telegram-каналов обвинял Мурадова в "истреблении" других российских бригад.

"Он решил еще значительнее ослабить одну из лучших танковых бригад (5-ю танковую) ВС России. Но его не только не снимают с должности, отправляя под военный трибунал, но еще и повышают в звании", – писали тогда Z-блогеры.

И это сообщение действительно оказалось пророческим. После новости о назначении Мурадова российские военкоры припомнили ему все предыдущие "грехи", а один из пропагандистов даже принялся критиковать российскую военную "традицию" – повторно назначать на новые должности некомпетентных генералов, считающихся лояльными Кремлю.

Напомним, о том, что Мурадова уволили из-за провалов в Донецкой области, появилась во многих пропагандистских пабликах 26 марта 2023 года.

Известно, что этот высокопоставленный военный преступник имеет звание "героя" РФ (2017), а с 28 февраля 2022 находится под санкциями в Европейском Союзе и ряде других стран Запада.