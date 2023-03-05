В России вынесли ''смертный приговор'' генералам ''второй армии мира'': что они натворили в Украине

Генералы армии РФ причастны к многочисленным военным преступлениям в отношении Украины. Однако это нисколько не волнует россиян, а вот "утилизация" собственных солдат, которая в последнее время идет ускоренными темпами, – совсем другое дело. Дошло даже до того, что в России уже предлагают генералов казнить, расстрелять или же отправить в подчинение к "вагнеровцам" – что, в принципе, тот же смертный приговор.

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Где и как "отличились" российские генералы – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Утилизация" на Донбассе

Самое главное достижение, которого добился за годы службы генерал-полковник армии РФ Рустам Мурадов (командующий войсками Восточного военного округа), – массовая утилизация собственных солдат на Донбассе. В России убеждены, что именно благодаря Мурадову владивостокская 155-я бригада морской пехоты получила почетное наименование "200-я Угледарская".

Эту бригаду уже трижды пришлось переукомплектовывать. Сначала после Ирпеня и Бучи, затем после боев под Донецком. Но сейчас почти вся бригада уже уничтожена под Угледаром, причем вместе с командованием.

Катастрофе армии РФ под Угледаром The New York Times посвятила целую статью, заявив, что Россия потерпела поражение в крупнейшей танковой битве войны.

Оккупационные войска потеряли более 130 танков, БМП и другой бронетехники, а поля буквально усеяны телами российских военнослужащих и остовами сгоревшей техники. Видеозаписи этого разгрома сегодня изучают во многих армиях мира: поражаются как мужеству и умелым действиям украинских военных, так и ошибкам командиров оккупантов.

Приказы Мурадова на "мясные штурмы", которые привели к огромным потерям армии РФ, у россиян вызвали настоящую истерику, а родственники "двухсотых" оккупантов уже "склоняются к расправе и кровной мести".

Аффилированный с так называемой ЧВК "Вагнер" Telegram-канал GREY ZONE открытым текстом говорит, что Мурадов "убивает войска об Угледар, видимо, перед запланированным весенним украинским наступлением".

"Он решил еще значительнее ослабить одну из лучших танковых бригад (5-ю танковую) ВС России. Но его не только не снимают с должности, отправляя под военный трибунал, но еще и повышают в звании", – пишет канал.

По мнению подписчика (а по совместительству – оккупанта) еще одного российского Telegram-канала – Moscow calling – ответственность за гибель военнослужащих РФ и за "преступные приказы, которые привели к нелепым и нецелесообразным потерям на Угледаре, Мурадов (он же рулит на том направлении) должен понести наказание (вплоть до уголовного или расстрела)".

По мнению оккупанта, Мурадова, который "посылал на убой и тем самым слил укр*пам Угледарскую группировку", следует как минимум "разжаловать с позором и отправить в окопы (можно даже к "музыкантам"), чтоб он кровью искупил свою преступную халатность".

Администратор еще одного российского канала "Бульба престолов" и вовсе резюмировал: "Казнивший *****- генерала Мурадова станет героем России и обессмертит свое имя".

Досталось от россиян и протеже Мурадова – генералу Ахмедову, который также приложил немало усилий для "утилизации" русских морпехов на Донбассе.

Скрепные танцы

Еще одним "героем" последнего времени стал заместитель главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерал Александр Матовников. Он имеет непосредственное отношение к войне против Украины, так как сейчас является еще и и командующим российской группировкой на территории Беларуси.

Матовников из тех, кто предпочитает держаться в тени, однако на днях он засветился по полной. В сеть слили видео, как генерал устроил стриптиз (предположительно для своего любовника).

Ролик быстро распространился по соцсетям и обсуждался в том числе и среди "Z-патриотов". Они обвинили Матовникова в "съемках видео для минской эскортницы вместо работы на победу".

"Россия отправила на поддержку Лукашенко "лучших" представителей генералитета. Поэтому случившемуся на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси удивляться не стоит", – едко прокомментировал ситуацию канал "ВЧК-ОГПУ".

Напомним, 28 февраля неизвестные беспилотники атаковали российский самолетнаводчик ДРЛО А-50, который выступает наводчиком во время массированных обстрелов Украины. В результате взрывов была повреждена авионика и радиолокационная антенна, что, в свою очередь, вызвало "вой на болотах".

"Уникальный" стиль командования, которым отличились за время войны с Украиной российские генералы, вызвал ярость у их соотечественников. Но чем больше эти "военачальники" допустят проколов и провалов, тем лучше для Украины.