Путин назначил Суровикина командующим ПВО после "бавовны" в Мариуполе

После "бавовны" в Мариуполе, нанесшей существенные потери российской оккупационной армии, российский диктатор Владимир Путин сменил командующего ПВО в Украине. Им назначен командующий ВКС, который возглавлял российскую группировку в Украине с октября по январь, генерал Сергей Суровикин.

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Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС. Отмечается, что теперь противовоздушная оборона РФ выведена из-под управления штаба сухопутных войск и передана под командование Воздушно-космических сил России.

Напомним: за прошедшую неделю ВСУ по меньшей мере 14 раз обстреляли Мариуполь, расположенный в 80 км от линии фронта. Под удары попали склады боеприпасов, топливные базы и воинская часть.

По результатам "хлопка" активисты сопротивления в Мариуполе подтвердили уничтожение вражеского БК. Однако, кроме того, в металлолом превращено еще и несколько единиц техники россиян и ликвидирован личный состав. Речь идет о 2 БМП, 1 танке, 1 САУ. Также 50 окупантов "выбыли из строя" в состоянии "200" или тяжелого "300". После взрывов в городе также исчезла мобильная связь и интернет.

Между тем в ОК "Юг" сообщили, что оккупированный Мариуполь уже не является недостижимым для ВСУ. Удаленность города от ударов украинской армии является очень относительным понятием.

Напомним, о том, что ВСУ наносят удары по вражеским объектам в Мариуполе "чем-то новеньким", ранее жаловался российский пропагандист Иван Утенков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военный эксперт Роман Свитан объяснил мощные удары по оккупированному Мариуполю. Причиной взрывов в городе, считает он, может быть применение силами обороны Украины новых, более дальнобойных боеприпасов для РСЗО HIMARS;

– в январе в российском Минобороны провели ротацию в руководстве "спецоперацией" в Украине. Командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин был понижен в должности, а на его место назначен начальник генштаба РФ Валерий Герасимов.

– в британской разведке посчитали, что это свидетельствует об изменении у Путина подхода к управлению войной. Там предположили, что ситуация в Украине для оккупантов становится все более серьезной и не отвечает стратегическим целям РФ.

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