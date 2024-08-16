Путин не готов к эскалации: эксперт оценил перспективы передачи Украине дальнобойного оружия

Наступление Сил обороны в Курской области доказало, что российский диктатор Владимир Путин не готов к эскалации, поэтому вполне вероятно, что западные партнеры Украины могут пересмотреть запрет на дальнобойные удары по России. Долгое время считалось, что Запад боится применения Путиным ядерного оружия, поэтому Украине запретили использовать дальнобойные ракеты для ударов в глубь РФ.

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Такое мнение высказал политический эксперт, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в интервью OBOZ.UA. Впрочем, продвижение ВСУ на Курщине доказало, что кремлевский диктатор не готов к эскалации, отметил он.

"Когда произошли события на Курщине, Путин собрал Совбез и имел три опции, чтобы поднять ставки. Это объявление общей мобилизации, введение военного положения или, например, обращение за помощью к странам ОДКБ. Понятно, что он не обратился к ОДКБ, потому что этот случай стал бы последним днем существования этой организации, потому что вряд ли бы кто-то откликнулся. Однако поднятие ставок через всеобщую мобилизацию и введения военного положения вполне могло быть. Но и этого не произошло, потому что, очевидно, Путин не готов к эскалации", – считает эксперт.

Более того, уверен Леонов, к эскалации не готовы и союзники Москвы, такие как Иран, Китай, КНДР.

"Поэтому это может быть знаком для наших союзников, что любые шаги уже не приведут к более интенсивным действиям. Путин в Украине применил все, что может, весь арсенал, кроме ядерного оружия", – добавил он.

Эксперт отметил, что впоследствии Запад все же может дать Украине разрешение на удары своим дальнобойным оружием вглубь российской территории. Ранее в Вашингтоне заявили, что разрешают использовать американское оружие на территории РФ, однако подтвердили, что не дают разрешение на дальнобойное оружие. Также в Германии заявили, что Украина может использовать немецкое оружие на территории РФ.

"Скорее всего, это свидетельствует о том, что союзники были проинформированы, что их оружие может быть использовано, в том числе, на территории России. Сейчас происходит официальное признание. Возможно, что-то изменится впоследствии, так как долго считалось, что все боятся эскалации. И Путин угрожал, мол, применит ядерное оружие", – отметил он.

Если бы США, Германия, Британия позволили удары вглубь РФ своим дальнобойным оружием, Украина могла бы более эффективно поражать российские аэродромы и НПЗ.

"Украина могла бы за один удар уничтожать авиацию и предприятия нефтеперерабатывающего комплекса, наносить более серьезные удары по логистике РФ, по ее экономике и военной способности. Пока это скорее эмоциональный прорыв, это возможности, но они не несут тех преимуществ, которые несли бы, если бы было позволено бить всем вооружением, которое есть в Украине", – сказал эксперт.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки крылатых ракет большой дальности в Украину. Это будет шагом, который придаст переданным F-16 большей боевой мощи, поскольку Украина стремится получить дальнейший импульс в своей борьбе с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби отметил, что Путин озабочен украинской операцией в Курской области. Он перекидывает свои войска с некоторых участков фронта на Курщину, но пока речь не идет о применении ядерного оружия.

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