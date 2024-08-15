'Путин обеспокоен': в Белом доме рассказали, может ли Россия применить 'ядерку' из-за операции на Курщине

Российский диктатор Владимир Путин озабочен украинской операцией в Курской области. Он перебрасывает свои войска с некоторых участков фронта на Курщину, но пока речь не идет о применении ядерного оружия.

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Об этом сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время пресс-конференции 15 августа. Его цитирует "Голос Америки".

По словам Кирби, США наблюдают движение российских войск с позиций в оккупированной части Украины в направлении Курской области. В то же время он не уточнил, сколько подразделений армии РФ Москва перенаправила в Курскую область, как и не назвал, с каких направлений они были сняты.

"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены по операциям в Украине и вокруг нее в район Курска. Но это только первые сообщения о том, что мы наблюдаем. Я не могу с уверенностью сказать, сколько их, или насколько больше их может быть, или какими будут их намерения, но мы начали наблюдать, как некоторые российские подразделения перенаправлены в регион Курск", – сказал Джон Кирби.

По словам советника Белого дома, США внимательно следит за перемещением российских войск, но нельзя с уверенностью сказать, какие намерения у Путина.

"Все, что я могу вам сказать, это то, что мы видели, как некоторые подразделения были перенаправлены и отправились в этот район. Но пока непонятно, сколько их в конце концов прибудет и какова будет их военная миссия. Я знаю, что этот ответ вас не очень удовлетворит, но она честна. Мы внимательно следим за этим, но не можем точно сказать, что собирается делать господин Путин", - сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, из-за украинской операции на Курщине, Путин оказался перед дилеммой.

"Путин и россияне должны были внести коррективы. Мы видим признаки того, что они пытаются укрепиться в районе Курска и вокруг него в результате украинской операции там. Чтобы это сделать, нужно взять активы, которые были в одном месте и делали одно дело, и теперь их нужно направить на другое. Принятие таких решений безусловно является дилеммой", – отметил он.

При этом нет причин считать, что Путин может применить ядерное оружие в ответ на операцию в Курской области, отметил Кирби. США не видят увеличения ядерной риторики с Кремля.

"Если он перемещает туда войска, то он в определенной степени озабочен происходящим. Я не знаю, квалифицируется это как отчаяние или нет, но он безусловно реагирует, по крайней мере, определенным образом, на то, что происходит в Курской области. Но мы не видели и не слышали ни одной эскалационной риторики, особенно в отношении ядерного оружия, в последние дни", – сказал советник Белого дома.

По словам Кирби, США не имеют причин на сегодняшний день менять собственные расчеты или позицию стратегического сдерживания в вопросе ядерных угроз.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вынуждена вывести часть своих оккупационных войск из Украины из-за ситуации в Курской области. Однако пока данных о масштабе этого процесса нет.

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