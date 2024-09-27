'Путин не может победить, нужен справедливый мир': Зеленский подвел итоги встречи с Трампом. Видео

В пятницу, 27 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Украинский лидер представил ему наш План победы и отметил, что нужно надавить на российского диктатора и принудить его к миру.

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Об этом написал сам Зеленский. По его словам, у него с Трампом есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена.

"Благодарю эту встречу! Справедливый мир нужен. Путин не может победить. Победить должны украинцы", – подчеркнул гарант.

Он рассказал, что с Трампом они обсудили много деталей, в частности ситуацию в Украине и последствия агрессии РФ для нашего народа. Отдельное внимание было уделено постоянным обстрелам Россией украинских городов и гражданской инфраструктуры и роли американских систем Patriot в защите жизней людей.

По словам Зеленского, до ноября мы можем остановить российского агрессора Владимира Путина.

"Мы должны это сделать, мы попробуем – на поле боя с нашими героическими воинами, но мы понимаем, что после ноября нам придется решать, и мы надеемся, что сила США будет очень мощной. Мы рассчитываем на это", – так он объяснил свое решение встретиться и с Трампом, и с Харрис.

Трамп в свою очередь заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины. Однако на вопрос о том, как он видит справедливое соглашение о прекращении российско-украинской войны, республиканец ответил: "Об этом еще рано говорить".

"У меня есть мои идеи, а у президента (Зеленского – Ред.) точно есть свои собственные идеи. Но он (мир – Ред.) должен быть справедливым", – сказал Трамп.

Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно перекрыть любые возможности для государства-террориста получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставок западных компонентов для российских ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами с Владимиром Зеленским Дональд Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну в Украине в случае своей победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

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