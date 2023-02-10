'Путин не остановится на Украине': Гончаренко в США призвал дать Киеву F-16 и ATACMS

Нам нужны самолеты F-16 и ATACMS, это сможет существенно поменять картину войны, заявил народный депутат Алексей Гончаренко, выступая в одном из старейших вузов США – Дартмутском колледже.

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Он призвал власти США предоставить Украине самолеты и дальнобойное оружие. Видео выступления опубликовано на YouTube канале нардепа.

"Танки – это хорошо, но мы ждем другого вооружения, нам очень нужны истребители и дальнобойные ракеты. Раньше мы получили от США – два вида вооружения. HIMARS – реактивная артиллерийская система. И Javelins – противотанковый ракетный комплекс. Они были сделаны в 1990-х, и с этим мы остановили русскую армию. Представьте, что мы можем сделать, когда, наконец, получим самолеты от США, хотя бы F-16. Потому что нам необходимо это мощное оружие", – подчеркнул Гончаренко.

Он добавил, что США уже потратили 3% своего военного бюджета на Украину, но это большой вклад в свободу, включая США.

Путин не остановится на Украине. Он перейдет в Грузию, Молдову, пойдет дальше и дальше. Это значит, что, если его не остановить, миллионы рабочих мест в Америке будут под угрозой. Потому что Европа – это самый большой рынок, самый большой партнер для экономики США", – добавил нардеп.