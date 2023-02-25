Путин не сможет быстро собрать миллион 'мобиков': Жданов назвал проблему

Страна-террорист Россия не сможет мобилизовать миллион военнослужащих раньше, чем в течение года. Это связано с ограниченными возможностями российской мобилизационной системы. Вместе с тем общий мобрезерв страны-оккупанта составляет порядка 15 миллионов.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он также заявил о том, что возможности ракетных войск и артиллерии врага снижаются.

"У России мобилизационный резерв порядка 15 миллионов, поэтому миллионом больше, миллионом меньше – для России это не проблема. Но, на мой взгляд, они смогут отмобилизовать этот миллион в течение, как минимум, года, а может быть и больше", – заметил эксперт.

По его оценкам, в России способны мобилизовать не более 150 тысяч человек за одну волну. "Потом эту волну надо куда-то девать и только потом начинать следующую".

Жданов также ответил на вопрос, в чем на сегодня наиболее сильна армия страны-агрессора. По его мнению, это ракетные войска и артиллерия, но и здесь наметились проблемы.

"Ракетные войска потихоньку сдуваются, потому что количество ракет, которые тратятся, намного превышает количество ракет, которое может выпустить промышленность. Думаю, дальше возможности нанесения ракетных ударов будут убывать. В артиллерии аналогичная картина. Артиллерийские системы периодически будут выходить из строя", – спрогнозировал он.

По мнению эксперта, страна-оккупант будет вынуждена "обращаться в прошлое", доставая со складов устаревшие боеприпасы и артиллерийские системы советского периода.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам разведки Германии, Россия способна мобилизовать порядка миллиона человек. враг попытается изменить ход войны благодаря численному перевесу.