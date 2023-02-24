Жданов: ракетные войска РФ сдуваются, с мобилизацией проблемы. Каков план Путина на второй год войны? Интервью

В течение второго года войны против Украины страна-террорист Россия планирует действовать так же, как этой зимой: нагонять на фронт как можно больше "чмобиков" и при минимальном количестве техники пытаться наступать. Тем не менее, уже сейчас понятно, что оккупационная армия столкнется с большими проблемами. Так, ракетные войска и артиллерия начинают "сдуваться" – возможности российского ВПК просто не в состоянии покрыть потребности путинской армии, поэтому ракетные атаки на Украину неизбежно будут уменьшаться.

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Мобилизовать миллион военнослужащих в России удастся не раньше, чем через год. Это связано с ограниченными возможностями российской мобилизационной системы. Уже в ближайшее время может актуализироваться вопрос разоружения российской группировке в Приднестровье, и в этом Молдове может помочь Украина. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

– Как вы думаете, каким будет второй год войны в Украине? Как ее планирует Путин? Можно ли строить предположения, исходя из того, что он сказал в послании к Федеральному собранию 21 февраля?

– В принципе, да. Думаю, что второй год войны будет носить примерно такой же характер, как зима этого года. Путин будет пытаться нагонять максимальное количество личного состава при минимальном количестве техники, которая будет в его распоряжении, и пытаться вести наступательные действия. До тех пор, пока мы не сформируем контрнаступательную группировку и не начнем контрнаступление.

– По оценкам разведки Германии, Россия способна мобилизовать еще порядка миллиона резервистов. Но мы понимаем, что миллион можно мобилизовать за 5 лет, в можно за 2 месяца. О каком периоде, по вашему мнению, может идти речь? Как это скажется на ситуации на фронте?

– Вообще, у России мобилизационный резерв порядка 15 миллионов, поэтому миллионом больше, миллионом меньше – для России это не проблема. Но, на мой взгляд, они смогут отмобилизовать этот миллион в течение, как минимум, года, а может быть и больше. Потому что система мобилизации в России сегодня может принимать и обрабатывать не более 150 тысяч за одну волну. Потом эту волну надо куда-то девать и только потом начинать следующую.

Именно так они сейчас отмобилизовали 300 тысяч, которые добавились к регулярной армии и сегодня воюют в Украине.

– Издание Bloombergзаявило о том, что Россия начала экономить иранские "Шахеды", потому что они заканчиваются. Мы помним, что еще несколько недель назад говорили о налаживании производства иранских дронов-камикадзе на территории России, о передаче баллистических ракет из Ирана. Ваш прогноз относительно именно этого пути поставок вооружений агрессору – из Ирана?

– Я думаю, что сейчас Иран старается максимально передать России технологии и комплектующие. Они помогают организовать производство. Оно будет либо в Беларуси, либо в РФ. И там, и там идут работы. Беларусь возобновила работы по своим беспилотникам, но это может быть использовано в качестве легенды прикрытия.

Но мне кажется, что Иран максимально дистанцируется от этого мероприятия. С ракетами, думаю, вообще будет тяжело, потому что они отложили это на весну, на середину апреля. Иран постарается сделать все, чтобы не участвовать в передаче ракет и в передаче дронов-камикадзе. Сейчас он покажет России, как и что, даст какие-то комплектующие, даст инструкторов на операторов и скажет: все производите сами.

Все дистанцируются от этой войны. Даже Китай дистанцировался. Он даже отказался от названия "мирный план". Не думаю, что Иран готов сегодня идти на конфронтацию, особенно с Европейским Союзом и с Соединенными Штатами.

– Окей, Иран даст России свои технологии, поможет наладить производство, но как насчет возможностей российского ВПК? Ведь санкции все-таки работают.

– В принципе, в каком-то небольшом количестве они получают микрочипы через свои серые схемы. В них может участвовать и Казахстан, и Грузия. Россия может сама закупать товары двойного назначения, где есть эти чипы.

Смотрите, они ведь производят "Орланы". Сколько мы их насбивали – сотни, под тысячу, а они все равно появляются. Когда им было туго, они даже брали эти "Орланы" из МЧС России – мы видели маркировку на сбитых "Орланах".

Но они все равно продолжают летать. Их собирают из подручных средств. Поэтому думаю, что Россия может производить. То, что это не будет покрывать потребности войны – это сто процентов. Тем не менее, наличие дронов-камикадзе в войсках может играть свою роль. Это как с "Ланцетами". Их мало, но они все равно летают и нам все равно приходится с ними бороться.

– По вашим оценкам, чем сегодня наиболее сильна российская оккупационная армия? Это артиллерия или что-то еще?

– Да, самые сильные у них на сегодняшний день – это ракетные войска и артиллерия. В принципе, это один род войск. Но ракетные войска потихоньку сдуваются, потому что количество ракет, которые тратятся, намного превышает количество ракет, которое может выпустить промышленность. Думаю, дальше возможности нанесения ракетных ударов будут убывать.

В артиллерии аналогичная картина. Артиллерийские системы периодически будут выходить из строя, и Россия все больше и больше будет обращаться в прошлое, вынимая со складов боеприпасы и артиллерийские системы времен послевоенного периода.

– Вопрос по Молдове. Премьер-министр этой страны подтвердил разведданные о том, что Россия готовит захват аэропорта в Кишиневе. По вашему мнению, каким может быть план оккупанта?

– Думаю, что это нереально. Нет смысла захватывать аэропорт в Кишиневе, потому что территория Приднестровья находится в анклаве. Через наше воздушное пространство они туда самолетами не зайдут, мы их посбиваем, и через Румынию они тоже не зайдут – Румыния из тоже собьет. А у самой Молдовы нет выхода в открытое международное пространство.

Поэтому это бессмысленно – это первое. Второе – у России в Приднестровье нет достаточного контингента для выполнения такой задачи. Там нужен захват с одновременной высадкой десанта, тогда это будет иметь успех.

У страха глаза велики. Конечно же, Молдова боится, но здесь может быть также и политическая игра. Премьер-министр Молдовы теперь сам пытается раскачать ситуацию вокруг Приднестровья, чтобы получить международную поддержку и одобрение для силового решения вопроса по демилитаризации этой территории. Если они разоружают русских – все. Дальше можно начинать политический процесс возвращения этих территорий под контроль правительства Молдовы.

– Кстати говоря, во время визита президента США Джо Байдена в Польшу он встретился с президентом Молдовы Майей Санду и заверил ее в том, что эта страна может рассчитывать на американский зонтик.

– Да. И я даже возьмусь предположить, что силовую поддержку в решении вопроса демилитаризации Приднестровья может оказать Украина. по просьбе Молдовы.

– И последний вопрос – по поводу того, что Путин сказал о приостановке участия России в Договоре по стратегическим вооружениям. Он действительно готовится нажать на ту самую кнопку или это снова игра, снова шантаж, снова запугивание?

– Внимательно почитайте распечатку его речи. Это манипуляция. Он сказал очень хитро – что минобороны и "Росатому" надо быть в готовности возобновить ядерные испытания РФ в случае, если это первыми сделают США.

Это как уходя, остаться. Кстати, уже есть разъяснение МИДа России о том, что они будут неукоснительно соблюдать условия Договора СНВ-3 и первыми никогда его не нарушат.