'Путин не уважает слабых': Зеленский объяснил, почему Орбан не может быть посредником между Украиной и РФ

Между Украиной и государством-агрессором Россией не может быть иного посредничества, кроме консолидированных усилий сильных стран мира, которые смогут заставить кремлевского диктатора Путина прекратить войну. Он не уважает слабых и боится только силы.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском. Глава государства ответил на вопрос, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан быть посредником между Украиной и РФ.

Как известно, Орбан после визита в Киев отправился в Москву, заявив, что это "миротворческая миссия".

"Что касается премьер-министра Орбана, он был в Киеве после этого улетел в Москву. Я не знал о том, что он летит в Москву, это его независимый выбор. Что касается, может ли он быть посредником... Нет посредничества между Россией и Украиной. Могут быть посредниками только серьезные сильные союзы, весь мир может заставить Россию остановить эту войну.

По словам Зеленского, такие возможности есть у США, Китая и Евросоюза. Только они могут осуществить такую посредническую миссию и совместными усилиями остановить войну.

"У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, и Путин зависят от этого, или у тебя – очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, Соединенные Штаты – такая страна… и Китай, и Евросоюз (не какая-то одна страна ЕС, а весь Евросоюз). Это действительно может быть такая посредническая миссия. объединить все усилия, потому что он не уважает слабых", - сказал президент.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Путин вне всех его заявлений на самом деле не хочет прекращать войну. Очередным доказательством тому стала массированная ракетная атака России на Украину сегодня, 8 июля.

"Даже если он встречается с представителем того или иного государства, это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги, но за этой демонстрацией у него всегда идет кровавая демонстрация, как сегодня утром в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

Как сообщал OBOZ.UA:

Виктор Орбан после визитов в Киев и Москву поехал в Китай и встретился с Си Цзиньпином. Венгерский премьер заявил, что прибыл в Пекин для продолжения "мирной миссии".

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд отметил, что так называемые мирные инициативы Орбана вряд ли будут иметь положительный эффект для Украины. Очевидно, что в результате таких переговоров агрессор Россия может снова получить определенные территории и преимущества.

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