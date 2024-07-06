'Война будет продолжаться': Умланд объяснил расчет Путина относительно Украины. Видео

"Мирные инициативы" по войне в Украине, выдвинутые некоторыми политиками, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который для этого посетил Москву, вряд ли будут иметь положительный эффект для самой Украины. Ведь так называемое перемирие может обернуться фактической победой для России.

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Об этом в комментарии OBOZ.Talk заявил кандидат исторических и политических наук Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. Он отметил, что в результате таких переговоров Россия может снова получить определенные территории и преимущества.

Умланд подчеркнул, что Путин начал свое президентство с "победы" в Чечне и на протяжении всего своего президентства повторяет эти войны – в Грузии, Сирии, Украине. Если агрессор снова одержит победу, его захватническая политика будет продолжаться и дальше.

"То есть она снова получит какие-то территории, какие-то преимущества и в этом вся проблема этих последних 25 лет. Что Путин и начал свое президентство с такой победы в Чечне. И он повторяет эти войны в Грузии, Сирии и Украине для того, чтобы получить какие-то победы. И если снова будет победа у Путина, он будет просто продолжать эту политику", – заявил эксперт.

Он отметил, что для Украины даже с прагматичной точки зрения нет смысла в перемирии с Россией, ведь это не остановит агрессора.

"Эта война будет продолжаться даже если будет перемирие", – добавил Умланд.

Напомним: 5 июля премьер-министр Венгрии прибыл в российскую столицу на встречу с диктатором Владимиром Путиным. За последние 10 лет это уже 11 встреча кремлевского вожака и венгерского премьера.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, после визита в Украину (2 июля) и Россию (5 июля) венгерский премьер-министр Виктор Орбан признал, что позиции Киева и Москвы "очень далеки друг от друга". Но, по его словам, Венгрия уже сделала самый важный шаг – "установила контакт".

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