'Путин недооценил волю украинцев к сопротивлению': австрийский генерал назвал главные ошибки России во время вторжения в Украину

Начиная полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года руководство России недооценило готовность украинского народа к сопротивлению и стойкость Вооруженных Сил. В Кремле были уверены, что что сопротивление будет настолько слабым, что можно будет быстро взять Украину под свой контроль.

Об этом сказал бригадный генерал австрийской армии в отставке, ныне президент Центра стратегического анализа (CSA) Вальтер Файхтингер в интервью Укринформу. Россия совершила за два года полномасштабной войны множество ошибок.

"В целом это было время многих ошибок, особенно с российской стороны – они полностью недооценили волю Украины к сопротивлению и устойчивость украинских военных",– заявил он.

Файхтингер отметил, что сам никогда не считал Силы обороны Украины слабыми и был уверен, что Киев не сдастся и будет сопротивляться.

"Я видел, как идет борьба на Донбассе, с каким профессионализмом и интенсивностью украинские войска выполняют свои задачи. Поэтому я не считал, что Украина очень быстро сдастся в военном плане, что впоследствии подтвердилось", – отметил Файхтингер.

Эксперт считает, что решающим фактором в остановке российского нашествия в начале вторжения в Украину было то, что россиянам не удалось высадить воздушный десант на севере от Киева и провести оттуда наступление на столицу.

"Поэтому, безусловно, большая заслуга украинских Вооруженных сил, что они это распознали и предотвратили это. После этого российский генеральный план был обречен на провал", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Национальной разведки США Аврил Гейнс считает, что Путин воспринимает внутренние и международные обстоятельства как такие, что развиваются в его пользу. Вероятно, он продолжит придерживаться агрессивной стратегии в Украине, и перспективы завершения войны в ближайшее время маловероятны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!