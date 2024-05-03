В США дали прогноз о продолжительности войны в Украине и объяснили, на что делает ставку Путин

Российский диктатор Владимир Путин воспринимает внутренние и международные обстоятельства как такие, что развиваются в его пользу Вероятно, он продолжит придерживаться агрессивной стратегии в Украине, и перспективы завершения войны в ближайшее время маловероятны.

Об этом сказала директор Национальной разведки США Аврил Гейнс во время слушаний в Конгрессе 2 мая, передает Радио Свобода. Путем своей агрессивной тактики противник пытается убедить Украину, что продолжение борьбы только повысит вред для нее.

"Усиливающаяся агрессивная тактика Путина против Украины, в том числе удары по украинской энергетической инфраструктуре, направлена на то, чтобы убедить Украину, что продолжение борьбы лишь увеличит вред для нее и не предложит вероятного пути к победе", – сказала Гейнс.

По словам директора Национальной разведки США, эта стратегия, вероятно, будет продолжаться, и война вряд ли завершится в ближайшее время.

Напомним, что заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что война в Украине не может закончиться на поле боя. По его мнению, даже если Силам обороны удалось бы отогнать россиян к границе, это не положило бы конец войне.

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