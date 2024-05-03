'Закончится не на поле боя': Скибицкий дал прогноз по завершению войны в Украине

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что война в Украине не может закончится на поле боя. По его мнению, даже если Силам обороны удалось бы отогнать россиян к границе, это не положило бы конец войне.

Такие войны заканчиваются переговорами и договорами, сказал Скибицкий в интервью The Economist. Прямо сейчас, по его словам, обе стороны борются за "наиболее выгодную позицию" перед потенциальными переговорами.

В то же время, представитель разведки считает, что содержательные переговоры могут начаться не ранее второй половины 2025 года. К тому времени Москва столкнется с серьезными "встречными ветрами". Скибицкий констатировал, что российский военный производственный потенциал увеличился, но к началу 2026 года выйдет на плато из-за нехватки материалов и инженеров.

В конечном итоге без вооружения могут остаться обе стороны, прогнозирует он.

Скибицкий подчеркнул, что если соседи Украины не найдут способ дальнейшего увеличения оборонного производства, чтобы помочь Киеву, они тоже в конечном итоге окажутся под прицелом России.

"Россияне захватят Прибалтику за семь дней. Время реакции НАТО составляет десять дней", – отметил представитель ГУР.

Он добавил, что храбрость и самопожертвование Украины дали Европе многолетнюю фору, устранив непосредственную угрозу со стороны некогда внушавших страх воздушно-десантных войск и морской пехоты России как минимум на десятилетие.

Теперь, по словам Скибицкого, вопрос в том, отблагодарит ли Европа за это, "оставив Украину в игре".

"Мы продолжим борьбу. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны зависит не только от нас", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Скибицкого, Россия в мая попытается внедрить в действие план по дестабилизации ситуации в нашей стране, который состоит из трех уровней. Этот план предусматривает военную часть, дезинформационную компанию против Киева и попытки изолировать страну на международной арене.

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