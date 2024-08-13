Путин объявит войну или ударит ядерным оружием? Яковенко спрогнозировал реакцию Кремля на операцию ВСУ в РФ

Если страна-агрессор Россия в ответ на операцию ВСУ в Курской области РФ объявит Украине войну, это усугубит положение России на международной арене. Применение ядерного оружие в качестве ответа Украине маловероятно.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. "То, что делает Путин, малопредсказуемо, в этом его особенность. По крайней мере, на сегодняшний момент я с трудом представляю себе мотивы, которые побудят его покончить жизнь самоубийством", – заметил он в контексте ядерного удара.

По оценкам журналиста, в обозримом будущем опасность такого шага Кремля нельзя назвать серьезной. "Потому что это вещь (ядерное оружие, – Ред.), которая может привести к утрате им личной безопасности", - добавил Яковенко.

Он также оценил как маловероятный сценарий, когда Россия объявит Украине войну.

"Я не очень понимаю, зачем. Чтобы что? В военном отношении это не даст абсолютно ничего, а в международном отношении это будет означать, что он приходит с чистосердечным признанием как агрессор. До сих пор он еще может скрывать это за какой-то риторикой, а тут – откровенное признание, что он агрессор, что он объявил войну", – пояснил журналист.

Он подчеркнул, что подобный шаг "не даст абсолютно никаких дополнительных ресурсов" внутри страны, "но в плане статуса официального государства-агрессора он, конечно, несколько потеряет".

Читайте также полную версию интервью: "ВСУ в Курской области застали Путина врасплох, это может стать переломом в войне. Интервью с российским журналистом Яковенко".

Как писал OBOZ.UA, в видеообращении к народу Украины 12 августа президент Украины Владимир Зеленский напомнил о катастрофе подводной лодки "Курск", которая затонула в 2000 году, и заявил, что "другой Курск" стал финалом правления кремлевского диктатора Путина. По его словам, война возвращается в Россию – страну, которая принесла ее другим народам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!