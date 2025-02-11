Путин очень слаб, война может завершиться в этом году. Интервью с Дмитрием Жмайлом

В этом году возможно завершение войны в Украине. Пока речь идет не об установлении справедливого мира и освобождении всех оккупированных территорий, а о полной остановке боевых действий. Но это первый и очень важный шаг. В настоящее время страна-агрессор Россия находится в слабой позиции – наиболее слабой за все годы полномасштабного вторжения. И это уже поняли западные партнеры Украины.

Видео дня

Враг пытается максимально продвигаться и "сжечь" как можно больше своей живой силы, чтобы эти "ветераны" не возвращались на родину и не вызывали проблем собственной стране. В этой ситуации самое главное, чтобы "сложился пазл" – чтобы и союзники Украины, и власть, и общество объединились вокруг главной цели.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Президент Зеленский заявил, что завершение войны в Украине в 2025 году возможно. По его мнению, для этого необходимо существенно усилить санкции против России и предоставить Украине гарантию безопасности. Но глава государства подчеркнул, что пока речь не идет о справедливости, то есть о полном освобождении оккупированных территорий, а только о прекращении боевых действий. Как вы оцениваете такую перспективу в этом году?

– Скажем так – такая вероятность есть, и она очень высока. Почему? Здесь есть определенные факторы как объективные, так и субъективные. Прежде всего, это таракановское продвижение россиян на фронте, захват фактически после полного разрушения наших сел или отдельных небольших городков, как это было с Угледаром или Большой Новоселкой. Россияне сейчас атакуют и продвигаются не там, где они хотят, а там, где нащупывают какое-нибудь слабое место, где находят какую-то щель. Используя свое численное преимущество, они просачиваются и пытаются участок оккупации сделать как можно больше.

Россияне сами заинтересованы в прекращении огня, но они хотят фактически сжечь все эти свои силы в Украине, потому что не хотят возвращения фронтовиков на территорию РФ, ведь это бандитизм, криминал, организованная преступность, незаконное обращение оружия и наркотиков. Это все то, что Россия уже видела после Афганистана, первой и второй чеченских кампаний.

Они хотят добиться замораживания текущей линии боевого столкновения, сжечь здесь максимум свою живую силу, чтобы за 3-4 года восстановиться, заново отмобилизовать свою армию, учесть ошибки, потому что у них уже выросло новое поколение командиров – и ударить с новой силой.

Так воевать, как они воюют сегодня, россияне смогут до середины этого года. Затем все эти проблемы начнут вылезать все активнее, особенно с увеличением нашего плеча дальнобойности. Как видите, массированные атаки против нашей энергетики становятся все менее сильными. Мы вывели из строя российские Ту-160, уничтожили резервуары с топливом, уничтожили "Энгельс-2". Поэтому они ползут по земле, не считаясь с потерями, пытаясь захватить максимум. Это первое.

Второе – это позиция новой администрации США. Для Трампа завершение войны, завершение горячей фазы боевых действий – это действительно приоритет. К сожалению, все мирные планы фактически предлагают замораживание текущей линии боевого столкновения, но мы понимаем, что включительно с территориями РФ на Курщине. То, что мы фактически соглашаемся на заморозку и готовы возвращать наши территории по дипломатическому пути – это уже самая большая уступка. Кот Келлог и его аналитический центр разрабатывают подобный план.

Ужесточение санкций. Очень хорошо, что команда Трампа понимает, где у России корень зла и где она берет деньги для продолжения агрессии. Это сырая и барельная трубопроводная нефть, ведь Россия – большая бензоколонка. Очень хорошо, что идея, уже работавшая в 1980-х годах и приведшая к ускорению распада Советского Союза, когда США совместно со странами ОПЕК обвалили цены на сырую нефть, вновь обсуждается. Плюс выход россиян из Сирии, который превратился в паническое бегство. Уже возобновилась идея протягивания новых газо- и нефтепроводов из стран ОПЕК через Иорданию и Сирию в Турцию.

Мы же хотим благодаря доступу к нашим недрам сделать так, чтобы бизнес, политические, властные круги США и Европы были более заинтересованы в защите нашей территории и государства. Потому что РФ с этим президентом и этой системой сохраняется. Если американские налогоплательщики не готовы финансировать предоставление помощи Украине, мы говорим: окей. И очень хорошо, что Кит Келлог также поддерживает эту тему.

Отлично, что Трамп понимает, что Путин сейчас в очень слабой позиции. Европейцы это понимают, Украина это понимает – что этими увлечениями руин в Донецкой области никого не поразить. Потому, собственно, президент и говорит, что шанс действительно есть. Но для этого мы должны говорить одним голосом – что говорит наш президент, наше высшее военно-политическое руководство и что говорит общество. Ибо если власти будут говорить, что мы готовы к сопротивлению, что мы хотим прекращения боевых действий и справедливого мира, потому что мы заплатили за это слишком большую цену и за наш евроатлантический выбор как таковой, а общество, взбудораженное российскими ИПСО, будет говорить: мир на любых условиях – тогда за 3-4.

Мы же хотим, чтобы 80% территории Украины, суверенитет над которыми мы сохраняем, были по максимуму насыщены западным капиталом, западным оружием, западными инструкторами и миссионерами, чтобы больше не было 24 февраля 2022 года.

Следовательно, шанс есть. Насколько сложится пазл, покажет время. Мы давно стали объектом, а не субъектом политики. И даже Трамп понимает, что без учета позиции Украины, без диалога с нами уже не получится договориться с сильными мира сего.

Если у нас ничего не изменится на середину этого года, все равно мы будем находиться в сильной позиции. Учитывая, что за январь месяц по территории России было 24 прилета. Пылает российская нефть, оказывающая деморализующее влияние. Потому собственно президент и выразил такой осторожный оптимизм. Но для этого нужно, чтобы мы все говорили единственным голосом.

Потому что и россияне тестируют нас на прочность, европейцы и американцы тоже, потому что им хочется поскорее прекратить активную фазу боевых действий. Но темная ночь перед рассветом. И нам сейчас очень важно еще раз объединиться и сделать все правильно.

– Итак, по вашему мнению, для Трампа сегодня является приоритетом завершения войны в Украине. Собственно, многие украинцы возлагают надежду на это. Но действительно ли эти надежды оправданы? Действительно ли США могут сыграть в завершении войны ключевую роль? Какие рычаги влияния на Кремль сегодня имеют Белый дом и президент Трамп? И по гарантиям безопасности. Может ли такие гарантии, например, предоставить НАТО без членства Украины в этом Альянсе?

– Советник Трампа Уолтц, который во время предвыборной кампании отличался антиукраинской риторикой, прямо сказал, что США не заинтересованы в таком мире в Украине, который приведет к тому, что через 3-4 года повторится активная фаза боевых действий. Это очень хороший сигнал. Трамп сам прямо и жестко напомнил российскому президенту о Каддафи. Мол, если тот долго будет размахиваться, закончит как ливийский диктатор.

Как видите, после такой риторики, а также когда американцы сказали, что российские замороженные активы пойдут на военную поддержку Украины, начались какие-то звонки между Трампом и Путиным, которые Песков не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Итак, рычаги есть.

Новая администрация США уже не придерживается политики управления рисками эскалации, которая была при Байдене. Это было не о нашей победе, не о поражении России, а о недопущении нашего поражения. План победы, озвучиваемый президентом, предусматривает, в частности, и доступ к недрам, и предоставление баллистики средней дальности, те же Tomahawk. Если ими можно бить по хуситам, то почему ими нельзя бить по русским? Почему в небе над Израилем может работать американская ПВО, а на европейском восточном фланге – нет?

Диалог с саудитами по обвалу цен на нефть уже начался. Они, конечно, еще сомневаются. Вопрос теневого флота России, наложение санкций на танкеры, нелегально перевозящие российскую нефть. Уже звучат осторожно-оптимистические заявления о том, что некоторые китайские и индийские порты не хотят принимать нефть из подсанкционных танкеров, чтобы не напороться на вторичные санкции.

Итак, подводя итог, можно сказать, что есть политические рычаги давления, но есть также и силовые рычаги давления. Потому что Россия за все годы полномасштабного вторжения сейчас ослаблена как никогда. Если россияне будут долго размахиваться, а нам пойдет оружие вне тех рамок, которые мы видели до этого, то на самом деле у россиян просто не будет выбора. Все эти рычаги есть, но очень важно, чтобы сложился пазл: позиция США, позиция власти, позиция общества. Вместе нужно достучаться до всех – что у нас есть шанс на защиту справедливого мира. И первый этап – замораживание текущей линии боевого столкновения.

Приглашаю присоединиться к 93 Холоднояровской ОМБр, которая известна опытными командирами, регулярными учениями и современным вооружением с применением передовых технологий. Переходите по этой ссылке.