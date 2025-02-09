'Сейчас есть все возможности': Зеленский сделал громкое заявление о завершении войны в 2025 году. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что завершение войны в Украине в 2025 году возможно. По словам главы государства, для достижения мира необходимо ужесточение санкций и предоставление гарантий безопасности украинцам. Сейчас речь идет прежде всего не о справедливости, а о прекращении горячей фазы боевых действий.

Видео дня

Такое заявление Зеленский озвучил в интервью для британского вещателя ITV News. "Мы этого (завершение войны в Украине. – Ред.) очень хотим. И каждый год, если честно, мы очень хотели, чтобы хватило сил у западных партнеров заставить Путина завершить войну", – сказал он.

Президент добавил, что сейчас есть все возможности для завершения полномасштабной агрессии РФ.

Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже хочет скорейшего окончания войны.

"Я считаю, что есть для этого сегодня все возможности. На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны. Быстрого или нет, мы не знаем, как это получится, но мы знаем, что нужно быть сильным. Он сильный, но нужно в союзе с европейцами действовать решительно", – сказал Зеленский.

Украинский лидер также указал, что санкции оказывают негативное влияние на экономику страны-агрессора, однако у нее было время адаптироваться.

"Потому что всегда оставался такой "gap" – вводят санкции банковские, но не на все банки, на сельское хозяйство, но теневой флот работает. Сейчас ввели санкции против теневого флота. Но опять-таки, не на все корабли, не на весь флот. Еще есть где работать. Мы говорим о сотнях кораблей, на которые надо наложить санкции. И на капитанов, на экипажи, на всех людей, которые этим занимаются", – объяснил Зеленский.

По его словам, санкции должны быть тотальными, чтобы усилить давление на Москву.

Зеленский также отметил необходимость предоставления гарантий безопасности для Украины, чтобы успокоить украинский народ, и призвал к восстановлению экономики и возвращению людей.

"Нам нужно, чтобы наши люди, восемь миллионов, вернулись", – сказал он.

В то же время глава государства сказал, что сегодня уже не идет разговор о справедливости для Украины, речь идет об окончании горячей стадии войны.

"Справедливый настоящий мир для нас важен, но давайте сделаем какие-то шаги. Гарантии безопасности – тогда можно говорить об остановке горячей стадии войны. Поддержка нашей армии – тогда можно гарантировать, что завтра мы не останемся сами. Тогда можно говорить о третьем, четвертом, пятом пунктах", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дональд Трамп заявил, что не раз говорил с Путиным телефоном, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине. По словам президента США, глава Кремля якобы "хочет, чтобы люди перестали погибать". На вопрос о количестве телефонных разговоров Трамп ответил: "Лучше бы я не говорил".

Спикер Кремля Дмитрий Песков 9 февраля не смог "ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о контактах Путина с Трампом. Он заявил, что коммуникации между РФ и США возникают по "разным каналам".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!