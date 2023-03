Путин опасается контрнаступления ВСУ и хочет сдержать военную помощь Запада – ISW

Президент России Владимир Путин распространяет нарративы о разворачивании ядерного оружия на территории Беларуси в надежде снизить моральный дух украинцев и сдержать предоставление Украине западной военной помощи. Таким образом, кремлевский диктатор пытается помешать контрнаступлению Вооруженных сил Украины, которое ожидается в ближайшее время.

К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW). По мнению аналитиков Института, действия Путина свидетельствуют о том, что он действительно опасается потенциального успеха украинского контрнаступления.

"Путин и высокопоставленные чиновники Кремля ранее использовали нарративы по усилению ядерной готовности России в случае негативного для себя развития событий на поле боя. Они утверждали, что Россия имеет право использовать ядерное оружие для того, чтобы сдержать дальнейшую военную помощь Западу для Украины", – напоминают в Institute for the Study, отмечая, что дальше разговоров дело никогда не шло.

Ранее ISW сообщал об эскалации ядерной риторики Путина в сентябре и октябре 2022 года перед потерей Россией города Херсона и западного (правого) берега Херсонской области, за которой не последовало реальных шагов.

Поэтому в Институте изучения войны считают, что риторика Путина о дальнейшей ядерной эскалации направлена на то, чтобы заставить западные государства вести переговоры с Россией и прекратить дальнейшую военную помощь Украине и что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще.

Напомним, что в Евросоюзе тоже скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

