Путин опозорился заявлением о наступлении на Сумы. Видео

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупационные войска якобы находятся в 12 километрах от Сум. При этом он утверждает, что в июне это расстояние составляло 10 километров, то есть, по его версии, россияне не приблизились к городу, а отдалились от него.

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Военный эксперт Павел Нарожный назвал такие заявления очередной российской дезинформацией. OBOZ.UA разбирался, что известно.

Путин рассказал о "12 километрах до Сум"

Путин заявил о якобы продвижении российской армии на Сумском направлении, однако приведенные им цифры вызывают вопросы. По словам российского диктатора, в июне оккупанты находились в 10 километрах от Сум, а сейчас – уже в 12 километрах.

То есть даже по озвученным самим Путиным цифрам получается, что российские войска отошли дальше от города.

В то же время российский диктатор продолжает говорить о якобы успехах своей армии на фронте. В частности, ранее в РФ заявляли о "захвате Святогорска".

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Эксперт назвал заявления Путина фейками

Павел Нарожный подчеркнул, что утверждения о "12 километрах до Сум" и "захвате Святогорска" не соответствуют реальной ситуации на фронте.

"Вот все эти заявления о "захвате Святогорска" и "12 километрах до Сум" – это абсолютные фейки. Если бы враг находился на таком расстоянии от Сум, то уже обстреливал бы их из артиллерии", – отметил эксперт.

По его словам, странные заявления Путина вызывают критику даже среди российских военных корреспондентов и пропагандистов. Некоторые из них уже говорят о критическом уровне дезинформации, доходящей до российского руководства.

Как российская армия создает искажённую картину фронта

Нарожный считает, что подобная ситуация является следствием работы российской системы докладов, в которой информация на каждом уровне может всё больше отдаляться от реальности.

"Рядовой врет лейтенанту. Лейтенант – майору. Майор – полковнику. Полковник – генералу. И все это поступает в Генштаб, где рассказывают, что у них все прекрасно", – пояснил военный эксперт.

По его мнению, Путин может осознавать, что в докладах содержится ложная информация, однако не понимать масштабов проблемы. Именно этим Нарожный объясняет публичные заявления российского диктатора, которые противоречат реальной ситуации.

Почему Россия не знает об успехах ВСУ

Отдельно Нарожный обратил внимание на то, что украинские военные операции часто не раскрываются публично. В качестве примера он привёл длительную операцию на Александровском направлении, в ходе которой Силы обороны освободили значительные территории, но информация об этом не попадала в открытое информационное пространство.

По словам эксперта, это важно, поскольку любые публичные данные о действиях украинских военных могут отслеживаться российскими пропагандистами, их источниками и спецслужбами. В дальнейшем эта информация может попадать к российскому военному руководству.

Отсутствие утечек, напротив, позволяет скрывать от российского командования реальное положение дел, тогда как внутри армии продолжает работать система искажённых докладов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы "освобождении" Могрицы в Сумской области. Свои утверждения оккупанты подкрепили видео, созданным с использованием искусственного интеллекта. В 21-й отдельной механизированной бригаде опровергли эту информацию и показали кадры из населенного пункта, который по-прежнему удерживают украинские военные.

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