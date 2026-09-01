В России заявили об "освобождении" Могринцы в Сумской области: ВСУ опровергли фейк врага. Видео

Российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы "освобождении" Могрицы в Сумской области. Свои утверждения оккупанты подкрепили видео, созданным с использованием искусственного интеллекта.

Видео дня

В 21-й отдельной механизированной бригаде опровергли эту информацию и показали кадры из населенного пункта, который по-прежнему удерживают украинские военные. Об этом бойцы рассказали в Facebook.

Россия заявила о захвате Могрицы

Российские пропагандисты в очередной раз заявили об "успехе" в Сумской области. На этот раз речь шла о населенном пункте Могрица, который якобы перешел под контроль российских войск.

В подтверждение своих заявлений враг распространил видеоролик. Украинские военные обратили внимание на его характерные признаки и назвали материал фейковым.

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Украинские военные показали Могрицу

Опровержение российского заявления записали непосредственно украинские военнослужащие. На видео бойцы 21-й механизированной бригады находятся на одной из улиц Могрицы и заявляют, что продолжают защищать населенный пункт.

"Мы, бойцы 21-й механизированной бригады 2-го механизированного батальона, мужественно и стойко будем защищать населённый пункт Могрица от российских оккупантов", — сказал один из военных.

После этого защитники завершили обращение словами: "Слава Украине! Героям слава!".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские военные заявили о якобы захвате Новоконстантиновки (прежнее название – Первого Мая) в Сумской области, однако эта информация не соответствует действительности. Населённый пункт остаётся под контролем Сил обороны Украины, а бои на этом направлении продолжаются.

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