Путин отказался прекратить огонь в Украине и похвалил Трампа

Российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать огонь в Украине. Это, по его словам, должна сделать Украина, а РФ посмотрит, будет ли это "приемлемо для РФ".

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Такое заявление он сделал во время саммита в Астане. Что именно должна сделать Украина, Путин не конкретизировал, он лишь сказал, что Киев должен "согласиться на шаги по демилитаризации, которые были бы необратимы и приемлемы для РФ".

"Россия не может объявить о прекращении огня, поскольку не уверена в ответных действиях украинской стороны", – сказал Путин, добавил, что ранее Украина "не сделала никаких шагов" в ответ на "добровольный отвод российских войск от столицы".

Более того – он уверен, что в случае прекращения огня Вооруженные силы Украины смогут накопить силы, "а такое Роосия не может допустить ни при каких обстоятельствах".

Также Путин заявил, что президент Турции Эрдоган не может являться посредником в переговорах о прекращении огня.

"Завершить конфликт с помощью посредников мне кажется маловероятным. В первую очередь потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ", – сказал он.

Отдельно Путин заявил, что руководство Украины находится у власти незаконно. А при "узурпации власти" в Украине ему (по словам российского диктатора) обращаться в Верховную Раду бессмысленно.

Как и в других речах Путина, отдельные заявления противоречат друг другу. Это касается не только его слов об Украине.

Так, Путин в своем комметарии дебатов американских кандидатов на пост президента Трампа и Байдена сказал, что "отворачиваться от них ни в коем случае невозможно". При этом он уточнил, что лично видел только фрагменты этих дебатов.

Российский диктатор добавил, что слышал заявления Трампа о "возможности остановить украинский конфликт". Россия серьезно относится к таким заявлениям, сказал Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский подписал указ, которым ввел решение РНБО об отказе от переговоров с Путиным. Глава украинского государства заявил, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров с другим президентом РФ.

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