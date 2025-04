Путин отклонил предложения о продолжении пасхального перемирия, оккупанты 'замахнулись' на новые территории Украины – ISW

Российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского от 20 апреля о временном моратории на удары большой дальности по гражданской инфраструктуре. Также он отверг идею продолжить пасхальное перемирие и попытался оправдать недавние удары войск РФ по мирным целям в Украине.

А на фоне этого российские пропагандисты усилили призывы оккупантов к "дополнительным территориальным уступкам" со стороны Киева в тех областях, о которых агрессор до сих пор не упоминал. Подробности их заявлений и то, что за ними стоит, рассказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Путин не собирается прекращать огонь против Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский на Пасху заявил, что Украина и Россия достигли перемирия с относительно дальних ударов в период между 19 и 20 апреля и в течение дня 20 апреля. Он предложил Москве придерживаться этого временного прекращения огня (не совершать ракетные и дроновые удары большой дальности по гражданской инфраструктуре) не менее чем на 30 дней с возможностью продлить общее прекращение огня более чем на 30 дней.

Однако российский диктатор 21 апреля заявил об окончании так называемого пасхального перемирия (объявленного им же и нарушенного войсками РФ) и отклонил предложение президента Украины. Путин попытался смягчить свой отказ, заявив, что России еще предстоит "разобраться с этим": изучить удары по гражданским целям, где действуют военные, и "принять соответствующие решения".

В ISW обратили внимание, что кремлевский лидер даже не предполагал возможности создания независимых механизмов мониторинга для определения легитимности таких ударов, а российские официальные лица ранее выражали незаинтересованность в механизмах мониторинга под руководством Запада как условии будущего прекращения огня в Украине.

Путин пытался оправдать недавние российские ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре и завуалировать свой постоянный отказ от предложений США и Украины о прекращении огня. Он признал, что российские войска недавно нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, имея в виду военное преступление 13 апреля, но утверждал, мол, "присутствие украинских военнослужащих в городе является законной военной целью" и это было "возмездие". Еще он заявил, что его российские силы обстреляли украинских военных во время недавнего удара по Одессе.

Так же диктатор не согласился с предложениями Украины и США еще от 13 марта по поводу 30-дневного прекращения огня, утверждая, что Киев пытается "перехватить инициативу и говорить о расширении" перемирия, а России нужно будет "внимательно все оценить".

В ISW отметили, что отказ Кремля взять на себя какие-либо временные рамки для прекращения огня лишь подчеркивают незаинтересованность Путина в прекращении войны путем мирных переговоров в ближайшей перспективе.

Оккупанты "замахнулись" на новые территории Украины

Параллельно этим заявлениям российские государственные СМИ ужесточили призывы оккупационного "главы" Херсонской области Владимира Сальдо к дополнительным территориальным уступкам со стороны Украины в тех областях, на которые Россия до сих пор не претендовала.

Так, 21 апреля приспешник оккупантов заявил пропагандистскому ресурсу, мол, "принципиально важным" и "абсолютным приоритетом" для России является "возвращение" правого берега Днепра. Он утверждал, что украинские силы будут продолжать пытаться использовать левый берег реки как "рычаг давления" на Москву, а их присутствие на правом берегу "препятствует восстановлению судоходства" по ней.

Сальдо подытожил, что "участок Днепра", который проходит через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, "должен быть полностью под контролем России", чтобы якобы гарантировать развитие инфраструктуры, "связанной с рекой".

В ISW подчеркнули, что российские войска занимают только позиции на левом берегу Днепра в Херсонской и Запорожской областях, но Путин с июня 2024 года постоянно требует от Украины "полностью передать" России все Запорожье и Херсонщину.

Аналитики предположили, что коллаборант Сальдо призвал к дополнительным территориальным претензиям России вдоль реки в центральной части Днепропетровщины – области, на которую Россия официально не претендовала и не оккупировала ее незаконно.

"Непонятно, какая территория вдоль берегов реки в Днепропетровской области, на которую указал Сальдо, якобы должна быть под контролем России. Или же он подразумевает, что российские войска должны занять обширную территорию к востоку и северо-востоку от реки, чтобы РФ "полностью контролировала" водоем и его непосредственные окрестности. Российские войска могут захотеть контролировать не менее 25 километров территории на обоих берегах реки Днепр, чтобы помешать украинским силам проводить артиллерийские удары по этому району", – оценили в ISW.

По словам специалистов, этот призыв гауляйтера согласовывается с другими официальными заявлениями Кремля, поскольку Россия продолжает выдвигать широкие территориальные требования к Украине, не предлагая своих уступок. Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области, в частности, включены в аморфный, вымышленный регион "новороссии", о котором кремлевские чиновники часто утверждают, что он "неотъемлем" от России, и ссылаются на дополнительные территориальные претензии на украинском юге.

О "новороссии" упомянул и Путин 21 апреля на церемонии вручения так называемой всероссийской муниципальной премии "за заслуги", утверждая, что муниципальные работники работают в очень тяжелых условиях "в районах Донбасса и новороссии". Ранее он дал указание российским войскам создать "буферные зоны" в тех районах Украины, на которые Россия официально не претендовала, в частности в Харьковской и Сумской областях.

"Поэтому призыв к контролю России над территориями в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях вдоль реки Днепр для "гарантирования развития инфраструктуры" отвечал бы предыдущим целям Путина по созданию "буферных зон". Эти заявления демонстрируют, как российские официальные лица продолжают утверждать, что довоенные требования России не подлежат обсуждению, выдвигая все более широкие территориальные требования к Украине", – подытожил Институт изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 23 апреля, в Лондоне состоится новый раунд мирных переговоров по завершению войны в Украине. В ем примут участие Украина, Великобритания, Франция и США.

