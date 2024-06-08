Путин передумал? Аналитики объяснили, как изменилась риторика об ударах по территории России

Российский диктатор Владимир Путин косвенно указал, что украинские удары по российской территории оружием, предоставленным Западом, не пересекают якобы российскую "красную линию", которая приведет к ядерной эскалации. Российская ядерная доктрина предусматривает применение такого оружия только в "исключительных случаях" угрозы суверенитета и территориальной целостности РФ.

На изменения в риторике кремлевского лидера обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW). Диктатор считает, что потребности в применении ядерного оружия пока нет.

Аналитики отметили, что такое заявление Путина от 7 июня является значительным риторическим разворотом, учитывая, что диктатор и другие официальные лица Кремля ранее угрожали применить ядерное оружие, если западные государства позволят Украине бить по российской территории из западного оружия.

"Политика и действия Запада и Украины несколько раз пересекали предполагаемые "красные линии" России в течение войны, не вызывая значительной реакции со стороны Москвы. Это указывает на то, что многие из "красных линий" РФ, вероятнее всего, являются информационными операциями, направленными на то, чтобы подтолкнуть Запад к самосдерживанию", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин на днях пригрозил асимметричными ударами по коллективному Западу "всеми доступными средствами". Представитель ГУР Андрей Юсов убежден: какими бы ни были намерения страны-агрессора, искренние признания диктатора о возможных террористических действиях против мира будут дополнительными доказательствами на суде по поводу его военных преступлений.

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