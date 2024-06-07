'Дополнительные аргументы для трибунала': в ГУР отреагировали на угрозы Путина бить по другим странам

Глава РФ Владимир Путин на днях в очередной раз пригрозил асимметричными ударами по коллективному Западу "всеми доступными средствами". И каковы бы ни были намерения страны-агрессора, искренние признания диктатора о возможных террористических действиях против мира будут дополнительными доказательствами на суде относительно его военных преступлений.

Такое убеждение высказал представитель Главного управления разведки Минобороны капитан Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. В разговоре вспомнили недавние заявления лидера Кремля о возможных ударах по странам, поставляющим Украине оружие.

"Наконец-то государство-террорист и путинский режим начинает в порыве истерики публично говорить вещи, о которых в кремлевских кабинетах говорят давно. А на самом деле уже даже делали, потому что ряд ударов и террористических актов в разных уголках мира уже осуществлялся с использованием именно российского оружия", – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что сейчас речь идет уже о легализации россиянами этой практики. Он добавил: когда Путин говорит о намерениях передавать российское оружие, возникает только вопрос – "кому?" и "с какими режимами и с какими группировками в мире сотрудничает Кремль?"

"На самом деле речь идет в большинстве случаев о непризнанных структурах, о террористических организациях или каких-то режимах, которые пришли к власти в результате недемократических военных процессов… Поэтому это, на самом деле, – искренние признания, которые станут дополнительными аргументами во время международного трибунала", – пояснил Юсов.

Напомним: 5 июня Путин заявил, что Россия может осуществить "асимметричный ответ" Западу на поставки Украине дальнобойного оружия для атак по территории РФ. По его словам, Москва может отправить вооружение такого же класса "в те регионы мира, где будут наносить удары по чувствительным объектам" западных стран.

Параллельно этому российский диктатор в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине РФ. Военный преступник уверен, что "может использовать все доступные средства" в случае угрозы "территориальной целостности" его стране-агрессору.

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно на шоу рупора Кремля Владимира Соловьева тоже в который раз прозвучали ядерные угрозы в адрес Польши. При этом пропагандисты через росТВ запугивают и самих россиян, заявляя, якобы "Украина получит ядерное оружие и воспользуется им".

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