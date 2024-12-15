Путин планирует второй удар 'Орешником', пока Трамп решает, как остановить войну? Интервью с израильским экспертом Давидом Шарпом

Пентагон предупредил Украину об опасности второй атаки на нашу страну баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Может ли это быть традиционной игрой Кремля, шантажом и запугиванием, в том числе ядерным? Может. Может ли он отказаться от своей цели, которая была обнародована? Да, может. Но также нельзя исключать, что враг действительно решит нанести удар, чтобы продемонстрировать Западу, прежде всего США, что готов идти на конфронтацию.

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Избранный президент США Дональд Трамп в последнем заявлении еще раз подтвердил свое намерение как можно быстрее завершить войну в Украине. И он действительно имеет для этого целый набор рычагов влияния. Кремль станет намного сговорчивее, если поймет, что Белый дом готов не только делать серьезные заявления, но и подкреплять их настолько же серьезными реальными шагами.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

– В Пентагоне предупредили, что в ближайшие дни Россия может нанести по Украине еще один удар баллистической ракетой средней дальности, то есть "Орешником". Считаете ли вы, что это возможно? Если да, какой может быть цель врага? Это попытка демонстрации силы к дню вступления Трампа в должность или что-то еще?

– Я думаю, неспроста такая конкретная информация озвучена официальными представителями Минобороны США. Конечно, это не значит, что это гарантированно произойдет. Более того, теоретически я не исключаю ситуации, когда Россия, что называется, вопреки, чтобы показать, что американцы говорят не то, отступится от этого плана.

Но я склонен считать, что признаки есть. А признаков может быть два. Либо американцы видят реальные возможности и реальную подготовку к такому удару, либо их предупредила Россия – по тем или иным каналам. Во избежание ядерной эскалации и так далее. Поэтому к такой опасности стоит относиться серьезно.

Какими могут быть причины? Как я понимаю, это все та же российская кампания запугивания. В первую очередь, Запада и в гораздо меньшей степени Украины. Демонстрация принципа "держите меня семеро", "мы можем угрожать Европе, если будут наноситься удары по России либо будет увеличиваться помощь Украине".

Опять же, ядерная составляющая здесь всегда проходит намеком, хотя Путин говорит, что, дескать, если есть много "Орешника", ядерное оружие не нужно.

Эта стратегия запугивания и эскалации продолжается. В том числе это играет особенную роль и перед вступлением Трампа в должность, потому что во время предвыборной кампании многие члены его команды говорили, что Украине не стоит помогать или быть с этим осторожнее из опасений Третьей мировой войны и конфронтации с Россией.

Таким образом, этими действиями Россия как бы демонстрирует свою готовность пойти на конфронтацию. И "Орешник" стал важной составляющей этой стратегии, как они считают. И чтобы это выглядело более актуально, логично его где-то применить. Но тут можно только гадать. Мы даже не знаем, в каком именно исполнении это может быть. По всей видимости, с разделяющимися боевыми частями, инертными или начиненными взрывчаткой.

Но военного смысла в применении "Орешника" нет, потому что в Украине все можно достать другими ракетами. Более того, не факт, что "Орешник" вообще до чего-то хорошо достает, потому что в таких случаях эти небольшие моноблоки должны быть точными, чтобы поражать какую-то цель. Насчет их точности нет ни малейших доказательств, но есть большие сомнения.

Можно ракетами "Кинжал", "Искандер", крылатыми ракетами, беспилотниками атаковать те или иные объекты в Украине, но "Орешник" дает эту демонстративность. По чему они ударят? Есть разные предположения, но я не хочу их озвучивать. В любом случае к возможности применения "Орешника" стоит относиться серьезно, но давайте не забывать, что Украина практически ежедневно подвергается массированным ударам. Думаю, гораздо больше ущерба может быть нанесено этими многочисленными ударами, чем одиночным применением "Орешника".

– Дональд Трамп не первый день говорит о том, что хотел бы быстро закончить войну в Украине. В своем недавнем заявлении он снова подтвердил это намерение. "Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток – это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", – сказал он. Допускаете ли вы, что Трамп действительно серьезно и быстро может изменить ситуацию? Если да, каким образом и за счет чего?

– Ближний Восток в широком понимании этого слова – это вообще клубок нерешаемых проблем. И не зря их не смогли решить за века, начиная со Второй мировой войны и до сегодняшнего дня. Конечно, есть разная приоритетность.

У Трампа как у президента США много возможностей. Рядом этих возможностей могла воспользоваться администрация Байдена, но в рамках своей нерешительной стратегии не решилась. Здесь одно дело слова и желания, которые могут быть хорошими или не очень, и другое дело – реальные действия.

У президента США есть определенные рычаги влияния на множество игроков в мире, в том числе и на Россию. Вопрос в том, как этими рычагами воспользоваться. В общих чертах любые рычаги могут быть в виде кнута и пряника, но для того, чтобы кого-то к чему-то принудить, желательно иметь очень серьезный кнут, но посулить какой-то пряник. Это общая стратегия.

Если Россия будет поставлена перед серьезным выбором, перед серьезной дилеммой, когда альтернатива для РФ будет очень паршивой, и это станет очевидным в результате пока условных предложений Трампа, то тогда есть шанс на то, что Россия станет более сговорчивой. Но для этого президент США должен решиться быть готовым не просто угрожать или блефовать, а на серьезные шаги в отношении России.

Что такое серьезные шаги? Это удушающие санкции, это большая помощь Украине, это меньше ограничений для Украины, это демонстративный отказ от опасливой политики "лишь бы не было конфронтации с Россией". В таком случае Россия может оказаться перед серьезным выбором.

Если Россию не ставить перед серьезным выбором, то пока она не понесет серьезных поражений или, как минимум, пока она не уткнется в очевидный тупик на поле боя, либо пока у нее не исчерпаются ресурсы, у нее не будет причин поддаваться на угрозы, за которыми ничего не стоит. Вот и все.

Поэтому все будет зависеть от действий Трампа и на Ближнем Востоке, и в России, и в других местах, важных для всемирной политики. Если Трамп будет подкреплять свои слова и пожелания делами – а у него хватает инструментов, - то тогда результаты, не всегда хорошие, но могут быть достигнуты. И наоборот – если дел не будет, а будет больше слов, то каждый игрок будет действовать в зависимости от того, насколько выгодно ситуация складывается для него.