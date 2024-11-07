"Путин получает поддержку не бесплатно": Рютте после привлечения Россией войск КНДР к боям призвал мир "изменить курс войны"

Российский диктатор Путин, полагаясь на военную помощь от Ирана и Северной Кореи, а также "пригласив" войска КНДР воевать против Украины, показывает свое отчаяние и становится все более зависим от своих авторитарных друзей. Однако привлечение солдат Ким Чен Ына к боевым действиям на европейской земле является "крайне опасным для глобальной безопасности" и должно заставить мир сделать больше, чтобы изменить курс войны.

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Об этом в колонке на сайте Politico написал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, это "историческое и неправильное событие".

"Северокорейские войска на европейской земле, безусловно, являются историческим и неправильным событием по многим причинам. Это первый раз за столетие, когда Россия пригласила в страну иностранные войска. И это должно заставить нас всех задуматься. Находимся ли мы на грани чего-то гораздо более мрачного, чем опустошение, которое уже обрушилось на народ Украины?" – написал Рютте.

По словам генсека, высокомерие Путина продолжает формировать его решения. Он полагается на Китай, чтобы поддержать экономику РФ и получить доступ к технологиям двойного назначения для поддержания своих военных усилий. Также диктатор полагается на Иран в плане ударных БПЛА и ракет, и зависит от Северной Кореи в плане миллионов боеприпасов, баллистических ракет, а теперь и солдат.

Все это признаки растущего отчаяния, утверждает генсек блока. Вместе с тем каждый день его армия теряет на фронте в Украине примерно 1200 солдат в день — более 600 тысяч с февраля 2022 года.

"И не в силах справиться с политическими издержками массового призыва, Путин теперь решил также призывать солдат из Северной Кореи. Это опасное расширение конфликта обостряет войну и демонстрирует, что наша безопасность не региональная, а глобальная. Путин, безусловно, не получает поддержку бесплатно. Президент РФ в ответ поддерживает режим Ким Чен Ына, снабжая Пхеньян военными технологиями, которые диктатор будет использовать для угрозы соседям, что еще больше усугубит нестабильность на Корейском полуострове", – говорится в колонке.

Кроме того, северокорейцы, которые не воевали более 70 лет, теперь получат ценный боевой опыт и понимание современных конфликтов.

Рютте подчеркнул, что углубление военных и экономических связей между "безрассудной Россией и обнаглевшей Северной Кореей" не просто угрожает евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности, они "крайне опасны для глобальной безопасности".

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения России страны-члены НАТО предоставили Украине более 99% всей военной поддержки.

"Сейчас нам нужна политическая преданность, чтобы оставаться на этом курсе в течение длительного времени. До сих пор наша поддержка удерживала Украину в борьбе. Но нам нужно сделать гораздо больше, чтобы изменить траекторию войны. Нам также нужно больше инвестировать в отношения с партнерами по Индо- Тихоокеанского региона", – написал Рютте.

Генсек Североатлантического Альянса добавил, что поддержка Украины стоит государствам-партнерам лишь часть их годовых военных бюджетов и это небольшая цена за мир. "Вопрос в том, можем ли мы позволить себе этого не делать?" – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, первыми боями военных КНДР против защитников Украины открывается новая страница нестабильности в мире. Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают нам на фоне этой эскалации, и призвал организовать "сильное противодействие".

5 ноября министр обороны Рустем Умеров подтвердил информацию о том, что в Курской области РФ произошло первое боевое столкновение украинских военных с солдатами КНДР, воюющими за Россию. По словам министра, это следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

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