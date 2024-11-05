"Открывается новая страница нестабильности": Зеленский предостерег мир от игнорирования военных КНДР на войне в Украине. Видео

Первыми боями военных КНДР против защитников Украины открывается новая страница нестабильности в мире. Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают нам на фоне этой эскалации, и призвал организовать "сильное противодействие".

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Об этом глава государства высказался в новом обращении к народу. Соответствующее видео вечером во вторник, 5 ноября, опубликовал YouTube-канал Офиса президента Украины.

"Я хочу поблагодарить всех в мире, кто отреагировал на появление в России северокорейских солдат. И кто отреагировал не только словами, но и готовит из-за этого соответствующие действия в поддержку нашей защиты здесь, в Украине. Террор, к сожалению, может распространяться как вирус, не встречая достаточного противодействия. Сейчас противодействие должно стать достаточным. Достаточно сильным", – сказал президент.

Он не уточнил, какие именно государства планируют оказать помощь нашей стране и какой она будет.

"Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире. Мы должны вместе с миром сделать все, чтобы этот российский шаг на расширение войны, на настоящую эскалацию, чтобы этот его шаг стал проигрышным. И для него, и для Северной Кореи. Спасибо всем, кто помогает!" – поблагодарил Зеленский.

Также он рассказал о том, как прошел его рабочий день 5 ноября. В частности, прорабатывались пункты Плана внутреннего усиления государства.

"Сегодня были военные предложения – пункты касательно фронта. Наша стратегия и тактика действий. Мы должны направить все ресурсы своего государства так, чтобы украинские задачи достигались", – подчеркнул Зеленский.

Во вторник он провел продолжительное совещание с военным командованием и правительством.

"Главком, Генштаб, Минобороны, в то же время – премьер-министр, первая вице-премьер-министр, вице-премьер-министр по инновациям и технологиям, министр стратегической промышленности, Служба безопасности Украины, ГУР и Служба внешней разведки. Этот фронтовой пункт Плана плюс ОПК – это действительно фундаментальные вещи, и от того, как будет это выписано, зависит все остальное в жизни нашего государства.

Поэтому четкая определенность относительно фронта – путей достижения целей – и значительное масштабирование собственного, украинского оборонно-промышленного комплекса с учетом имеющихся задач – это то, в чем каждый шаг государства должен быть и будет просчитан", – объяснил подробности совещания президент.

Также проводилась подготовка нашей дипломатической деятельности. "Вместе с министром иностранных дел обсудили кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, обсудили и результаты работы наших дипломатов. Готовим замены и назначения", – анонсировал лидер государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября министр обороны Рустем Умеров подтвердил информацию о том, что в Курской области РФ произошло первое боевое столкновение украинских военных с солдатами КНДР, воюющими за Россию. По словам министра, это следует расценивать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

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