Путин повысил выплаты росгвардейцам, которых бросает умирать на войну против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин больше чем в два раза поднял выплаты росгвардейцам за подписание контракта для участия в войне против Украины. Это сравняло сумму, которую будут получать боевики из росгвардии, с выплатами остальных контрактников страны-агрессора.

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Одноразово им будут выделать 400 тысяч рублей – против 195 тысяч, которые платили за контракт с ноября 2022 года. Соответствующий указ, подписанный т.н. президентом РФ, опубликовала в сети его пресс-служба.

В целом систему денежного вознаграждения оккупантов в ноябре значительно поменяли.

Две недели назад после указа Путина правительство резко – примерно в 30 раз – сократило выплаты захватчикам за незначительные ранения на "СВО".

Конкретная сумма теперь будет зависеть от тяжести урона. На 1 миллион (до 4 миллионов рублей) Путин увеличил размер разовой выплаты за ранение, повлекшее инвалидность.

Тяжело раненые по-прежнему получат 3 миллиона рублей (которые ранее гарантировались всем "трехсотым" солдатам ВС РФ). Выплата за ранения средней тяжести сокращена до 1 миллиона, а за легкие ранения – до 100 тысяч рублей.

После этого Госдума обязала добровольцев платить за потерянную в бою военную технику.

"Все это происходит на фоне небывалого роста размера одноразовых выплат за подписание контракта в 2024 году. С помощью этих выплат регионы соревнуются за количество отправленных на войну контрактников. Текущий рекорд держит Белгородская область, где за подписание бессрочного контракта с минобороны можно получить 3 миллиона рублей", – указал Telegram-канал ASTRA.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября Силы обороны Украины уничтожили в боях 255 единиц военной техники и вооружения оккупационной российской армии. Также – ликвидировали и ранили 1610 захватчиков. Общие потери живой силы агрессора с начала полномасштабной войны достигли уже 732 350 человек.

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