Путин предлагает заключить не мир, а капитуляцию, но это неприемлемо, – Харрис

Вице-президент Соединенных Штатов Америки, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис, заверила Владимира Зеленского в непреклонной поддержке Украины. Политик подчеркнула, что российский диктатор Путин предлагает Украине не мир, а капитуляцию, хотя может завершить войну уже завтра, просто выведя свои войска из украинских городов.

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Об этом Харрис сказала на брифинге в Белом доме после переговоров с президентом Украины. Она подчеркнула, что никакие вопросы по войне не могут решаться без Украины, однако признала, что в США есть те, кто хочет, чтобы Киев отказался от части собственной территории и согласился на нейтралитет.

"Эти предложения подобны требованиям Путина. Но это не предложения мира – это предложения капитуляции", — заявила она, добавив, что любые "предложения" о том, чтобы Украина уступила землю России, "опасны и неприемлемы".

Кандидат в президенты заверила в дальнейшей поддержке Украины и назвала это стратегическим интересом Штатов.

"Я выразила свою поддержку Украине и украинскому народу – она непреклонна. Я буду прилагать усилия для того, чтобы Украина победила в этой войне! Агрессия Путина – это не только атака на народ Украины – это также атака на фундаментальные понятия, такие как суверенитет и территориальная целостность", – заметила она.

Также Харрис сказала, что Путина нужно остановить, потому что после Украины он может пойти на войну против Польши и стран Балтии.

Она добавила, что Штаты поддерживают Украину не по благим намерениям, а потому что это – в стратегических интересах страны.

"Мы знаем, что эту войну может закончить Путин, просто выведя войска из Украины. Вместо этого он, напротив, продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру Украины и терроризирует украинцев", – заявила политик.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с двухпартийной делегацией Сената и ознакомил их с ключевыми пунктами Плана победы.

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