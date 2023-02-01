Блог | Алексей Голобуцкий: Путинскому режиму нужна 5-летняя передышка – Кремль начал продвигать "Минск-3"

Кремль планирует запустить проект перемирия, похожий на 1-ые и 2-ые Минские соглашения. Этот план преследует сразу несколько стратегических целей: сохранение легитимности путинского режима на фоне военных неудач в Украине, юридическое закрепление захваченных территорий Украины под контролем РФ, раскол западной антипутинской коалиции, принуждение Украины к перемирию на кремлевских условиях.

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Але головна мета – путінському режиму потрібна п’ятирічна передишка для підготовки та модернізації російської армії до нового вторгнення в Україну через 5 років. Схожий сценарій кремль зробив у Чечні, коли Хасав’юртівські угоди 1996 року забезпечили "паузу" після програшу в Першій Чеченській війні. Російська армія відновилася і через 5 років почала Другу Чеченську війну, знищивши незалежну державу Чечню.

Уже зараз за допомогою політтехнологів Віктора Медведчука, розпочинаються спроби підігрівати публічний простір в Україні, США і Європейському Союзі, зокрема за допомогою аналітичних статей і матеріалів. Одним із співавторів таких матеріалів і самої концепції є проросійський політолог Андрій Єрмолаєв.

Путінському режиму після постійних провалів у війні проти України терміново потрібна така ж "пауза", як між Першою і Другою Чеченськими війнами, зокрема у вигляді якогось фіктивного перемир’я.

Кремль буде проштовхувати тезу про новий адміністративний статус і кордони захоплених територій, їх особливий правовий та економічний режим, що означатиме, фактично, "Мінськ-3".

Як знаємо, Мінськ-1 і Мінськ-2 показали, що домовленості з путіним не мають жодного сенсу, бо вони використовувалися для чергового нападу на Україну.

Тому найближчі 5 років передишки путінському режиму потрібні, щоб укріпити свою легітимність шляхом чергових і традиційно-сфальшованих виборів, щоб модернізувати збройні сили, збільшити їхню чисельність, боєкомплект, підготуватися до нової воєнної фази, відновити свій дипломатичний вплив у світі, особливо у Європейському Союзі, посилити свою інформаційну присутність у країнах Заходу, посилити мережу своїх агентів чи представників своїх інтересів у багатьох європейських партіях і урядах країн ЄС і НАТО.

Цей план повністю розрахований на гнучку і піддатливу європейську дипломатію, особливу ту, яку тривалий час контролював російський режим різними корупційними заохоченнями і газовими "пряниками". Саме на піддатливість європейського політикуму цей кремлівський план і розрахований, що вони оберуть спокій, вигідну торгівлю з рф, без’ядерний статус Центрально-Східної Європи, а на заміну пробачать кремлівському режимі і рф всі масові злочини проти людяності, скоєні в Україні, і подарують путіну статус-кво: загарбане і забране в України. Лише не на довго: на 5 років, впродовж яких знову стануть спонсорами (через торгівлю) російського державного нацизму.

Тільки Перемога України здатна переламати хребта тоталітарній путінській державі і не допустити повторення війни через 5 років. Будь-які розмови з рф можливі лише після виходу ЗСУ на державні кордони України 1991 року.