'Путин прошел этап удержания власти': в Кремле активно готовятся к противостоянию с Европой, – Скибицкий

После так называемых президентских выборов Россия активно готовится к противостоянию с Европой и Западом. Диктатор Путин будет продолжать ведение агрессивной политики по отношению к партнерам Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в программе Security talks на "Апостроф TV". По его словам, планы и стратегия действий России по отношению к нашему государству тоже остались неизменными.

В частности, в первую очередь речь идет о желании Кремля полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

"Мы это видим по тем активным штурмовым действиям, которые ведет РФ", – сказал Скибицкий.

Он добавил, что после мартовского фарса, который в Москве называют "выборами", Путин сосредоточится на продолжении агрессивной политики.

"Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним по отношению к Украине и не только", – отметил представитель ГУР.

Скибицкий пояснил, что столь активная подготовка к возможному противостоянию с Европой, НАТО и США уже началась на уровне заявлений российских властей. По его мнению, именно на это будут сосредоточены все усилия Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что для Европы и членов НАТО Россия будет угрозой и после того, как путинский режим рухнет. Ведь Кремль является империалистической страной, которая смотрит на мир так, как некоторые европейские государства делали 100-150 лет назад.

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