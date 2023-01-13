Путин пытается ''маневрировать'', но политические цели спутаны: в The Guardian указали, что стоит за назначением Герасимова

Глава РФ Владимир Путин мог назначить генерала Валерия Герасимова ответственным за свои войска в Украине, чтобы сбалансировать напряженность между регулярной армией и ЧВК "Вагнер". Причем армейские перестановки больше связаны с политикой, чем с изменением стратегии ведения войны.

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Об этом говорится в материале The Guardian. Там отметили, что кремлевский диктатор меняет командующих оккупантами с частотой, с которой "клуб Премьер-лиги отчаянно пытается добиться немедленного успеха".

"Очевидно, что такая непоследовательность свидетельствует о недовольстве Кремля ходом войны, но решение возглавить вторжение Путина вооруженными силами генерала Герасимова бросается в глаза и по другим причинам. Понижение в должности до одного из трех заместителей генерала Сергея Суровикина после всего лишь трех месяцев пребывания у власти (на должности, которую занял Герасимов. – Ред.) поднимает очевидный вопрос о том, будут ли какие-либо изменения в стратегии РФ, поскольку война приближается к мрачной годовой отметке", – говорится в публикации

Аналитики напомнили, что Суровикин, командующий воздушно-космическими силами, получил прозвище "Генерал Армагеддон" после того, как в 2016 году приказал разрушить Алеппо с воздуха, чтобы сломить сопротивление повстанцев, что привело к падению сирийского города позже в том же году. Но ужасно похожая попытка разбомбить энергосистему Украины во время его пребывания в должности, потерпела неудачу, и на Западе растет уверенность в том, что Кремлю не хватает управляемых ракет, необходимых для поддержания этих усилий.

Некоторые из российских военных блогеров, за которыми больше всего следят западные эксперты, отнеслись к этому изменению весьма цинично, заявив, что "перестановка мест не меняет суммы частей". Учитывая слабые и хаотичные военные действия России, считают аналитики, они правы. Ведь Герасимов, как главнокомандующий ВС, всегда был выше Суровикина, и поэтому в некотором смысле не очевидно, что многое изменилось, хотя теперь это означает, что он более тесно связан с военными действиями.

"Но даже это не так ново, как кажется на первый взгляд. В конце апреля Герасимов выехал на передовую, чтобы лично наблюдать за прорывом из Изюма, таково было недовольство Кремля действиями командиров на местах. Украинцы обнаружили его присутствие, и считается, что он был ранен после бомбардировки командного пункта, где базировался. В любом случае, именно российский президент в достаточной степени курирует военную стратегию и участвует, по данным западной разведки, в принятии решений на уровне бригад и даже батальонов. Но, и это очень помогает Украине, так как "великий план" Путина часто непрозрачен или непонятен", – пишет The Guardian.

Эд Арнольд из аналитического центра Королевского института оборонных исследований выразил убеждение, что Россия страдает от нарушенного управления и контроля.

"Политические цели перепутаны. Путин хочет "денацифицировать" Украину – страну без нацистов. Это не может быть переведено в военную цель", – отметил он.

В начале войны, подчеркивает Арнольд, многим российским солдатам не сказали, в чем заключалась их истинная миссия. Сейчас же неясно, какова "заключительная игра" России, учитывая, что ее войска явно не могут завоевать Украину или даже весь Донбасс, несмотря на месяцы боев в Бахмуте и соседнем Соледаре.

Поэтому более вероятным эксперты называют то, что последние кадровые перестановки носят политический характер и происходят как раз в тот момент, когда частная военная компания "Вагнер" Евгения Пригожина, по его же заявлениям, "наконец укрепляется в Соледаре".

"Вырождение российских регулярных вооруженных сил после почти 11 месяцев войны таково, что, по оценкам Запада, "вагнеровцы" составляют "четверть или более российских комбатантов" в Украине. Пригожин и Суровикин – союзники, которые, по мнению многих, надеются узурпировать кремлевский военный истеблишмент Герасимова и его непосредственного начальника, министра обороны Сергея Шойгу", – говорится в материале.

Там указали на слова автора книги "Командование" о политике военных операций Сэра Лоуренс Фридмана: "Я подозреваю, что это шаг старой гвардии против того, что считалось осью Пригожин-Суровикин, вызванный пропагандой "Вагнера" о битве за Соледар-Бахмут и жалобы на отсутствие поддержки Герасимова".

Это предполагает, что Путин пытается сбалансировать напряженность между "вагнеровцами" и регулярной армией РФ, а не разрабатывать новую военную стратегию.

"Тот факт, что он продолжает пробовать новые механизмы командования, говорит о том, что Путин изо всех сил пытается найти тот, который обеспечивает то, что он хочет", – добавил Фридман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США заявили, что ожесточенные бои за город Соледар на Донетчине, во время которых российские военные понесли значительные потери, все еще продолжаются. И никакие временные "успехи" Кремля на поле боя не могут изменить ход войны против Украины.

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