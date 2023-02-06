Путин пытается переложить вину за провалы в войне против Украины на других: в ISW оценили планы главы Кремля и риск ядерной эскалации

Российский диктатор Владимир Путин продолжает полагаться на козлов отпущения в принятии военных неудач армии РФ и непопулярных решений, связанных с войной против Украины. Кремль умышленно позволяет некоторым пропагандистам критиковать министерство обороны России, чтобы снять с себя вину за провалы на фронте.

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При этом Путин продолжает не соответствовать между своими максималистскими целями и готовностью принимать решения с высокой степенью риска, необходимые для их достижения. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По мнению аналитиков, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину Путин надеялся, что экономика страны-агрессора не пострадает, а Запад не введет против РФ жесткие санкции. После существенных потерь оккупационной армии диктатор не хотел принимать непопулярное решение о мобилизации в РФ. Также Путин проигнорировал неоднократные призывы российского националистического сообщества в мае 2022 года мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести в России военное положение и модернизировать систему призыва на военную службу.

Кремлевский диктатор также пытался сохранить видимость ограниченной войны, чтобы оградить большую часть российского общества от масштабов и издержек российской агрессии в Украине. К тому же, Путин не часто появлялся на публике с заявлениями о военных действиях.

"Путин полагается на группу козлов отпущения, которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. Путин позволяет, а иногда и способствовал критике российскими блогерами минобороны России, чтобы снять с себя вину", - говорится в аналитике ISW.

В частности, именно министр обороны России Сергей Шойгу в интервью федеральным каналам объяснял одно из самых непопулярных внутри РФ решения о так называемой частичной мобилизации. Путин также неоднократно обвинял минобороны РФ во всех проблемах, связанных с проведением частичной мобилизации, и даже публично упрекал ведомство и призывал прислушиваться к критике.

Аналитики также уверены, что нежелание Путина идти на риск, непосредственно связанные с его войной в Украине, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО.

Ранее сообщалось, что ссора между основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным и террористом Игорем Гиркиным обнажает новую сферу конкуренции между российскими националистическими группами за политическое влияние в РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский усомнился в подлинности персоны президента РФ Владимира Путина и даже в том, что глава Кремля в действительности жив.