'Путин пытается уничтожить наше государство': Зеленский в Италии напомнил о преступлениях России, системах ПВО и формуле мира

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления на международном форуме "Амброзетти" в Италии напомнил миру о преступлениях России против украинского народа – только с начала сентября оккупанты массированно били ракетами по Харькову, Полтаве, Львову, Кривому Рогу, Киеву и другим городам. Российский диктатор Путин пытается уничтожить наше государство и последовательно делал все, чтобы лишить его суверенитета, разрушить экономику, вытеснить украинцев из Украины.

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Глава государства подчеркнул, что Россия открыто нацелилась на уничтожение всей нашей энергетической системы, стремясь погрузить Украину во тьму, и мириться с этим злом нельзя. Он призвал партнеров помочь с системами ПВО и поддержать украинскую Формулу мира. Видео выступления Зеленского опубликовали на Youtube-канале ОП.

"Именно поэтому украинцы продолжают бороться за свою жизнь, за своих детей – за свое право жить на своей земле, со своими… просто с нашими семьями, нашими детьми и в безопасности. В безопасности в наших домах. Это все, чего мы хотим. Разве это слишком много для любой нации?" – сказал президент.

По словам Зеленского, украинцы хотят, чтобы эта война закончилась, но не путем уничтожения нашей нации, культуры и наших городов. Агрессия России не оставляет украинскому народу иного выбора, кроме как бороться.

"К счастью, у нас есть системы противовоздушной обороны – также благодаря Италии. Но этого недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию и отразить каждую российскую атаку", – добавил он.

Политик напомнил, что Путин обращается к наихудшим режимам мира, чтобы найти больше ракет и продолжать убивать украинских детей. Украина со своей стороны ищет, где взять системы ПВО, чтобы защитить себя.

"Россия использует баллистические ракеты из Пхеньяна, ударные беспилотники из Тегерана и огромные деньги от сибирской нефти, чтобы максимально затянуть эту войну и лишить нашу страну жизни. Но мы ежедневно строим укрытия для школ и даже подземные школы, чтобы дети могли учиться в безопасности несмотря на все, и мы переносим украинские предприятия, чтобы экономика продолжала функционировать. И мы создаем подземные заводы по производству оружия, чтобы украинские солдаты могли защитить себя даже тогда, когда поставки от наших партнеров задерживаются. Мы разработали собственные новые беспилотники и ракеты – и мы постепенно возвращаем эту войну в Россию, чтобы Путин, наконец, почувствовал давление. Давление, которое заставит его искать только одного – мира", – сказал он.

Также президент напомнил об украинской Формуле мира, которая содержит "все пункты, необходимые для того, чтобы мир в Украине был таким же, как и во всех тех странах, которые его уже имеют".

Зеленский подчеркнул, что Украина заслуживает безопасности и обязательно ее получит.

"Украина не просит ничего большего, чем то, что ваша страна или какая-либо другая страна уже имеет. Мы просто хотим, чтобы ни один отец в нашей стране не должен был хоронить свою жену и дочерей, потому что они погибли от российских ракет. Мы просто хотим, чтобы украинские парни и девушки больше никогда не страдали из-за того, что не могут помочь своим родителям, которые находятся на оккупированных Россией территориях. Мы просто хотим, чтобы достояние поколений украинцев не было уничтожено российскими бомбами. Украина заслуживает безопасности. И мы обязательно обеспечим безопасность для нашей независимости и для всего нашего народа, для всех наших милых детей", – сказал президент.

Глава государства добавил, что в Италии встретится с главой Совета министров страны Джорджей Мелони и представителями итальянского бизнеса.

"Уверен, что вместе мы сможем сделать важные, очень важные вещи для защиты жизни в Украине, для укрепления обеих наших стран – Украины и Италии – и для восстановления Украины после войны. Мы готовим конференцию в Италии в следующем году, посвященную восстановлению Украины, и я очень хочу, чтобы ваши компании, ваш бизнес и лучшие идеи работали с нами – вместе с украинскими компаниями и украинскими идеями. Мы можем дать больше силы, экономического и социального роста нашим странам. И я уверен, что вместе мы этого добьемся", – подытожил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский развеял страх союзников о том, что Украина может ударить по Кремлю, если получит разрешение на дальнобойные удары западным оружием по целям в России. Он заверил, что этого не будет, поскольку радиус действия переданных ракет не позволит этого сделать.