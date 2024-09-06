'Не можем этого сделать': Зеленский развенчал ужасы западных союзников относительно ударов по Кремлю

Президент Владимир Зеленский развеял страх союзников о том, что Украина может ударить по Кремлю, если получит разрешение на дальнобойные удары западным оружием по целям в России. Он заверил, что этого не будет, поскольку радиус действия переданных ракет не позволит этого сделать.

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Об этом глава государства сказал во время выступления на 50-м международном форуме "Амброзетти" в Италии в пятницу, 6 сентября. В то же время, Зеленский признался, что ему жаль, что атаковать Кремль не удастся.

"Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать. Потому что это дальнобойное оружие, которое у вас или у ваших партнеров есть, это около 200 километров. Это меньше, чем дистанции, о которых говорил Таяни (глава МИД Италии Антонио Таяни. – Ред.)", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что тактические бомбардировщики, с помощью которых оккупационные российские войска запускают по Украине авиабомбы, расположены на аэродромах в 100, 150, 300 километрах от границы.

"Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским", – заверил глава государства.

Зеленский добавил, что армия России каждый месяц использует для ударов по украинским городам не менее четырех тысяч КАБов.

"Когда вы говорите о тысяче километров, мы используем наши собственные дроны, нашего производства. Но мы не целимся по гражданским. Они наши враги, потому что они поддерживают политику Путина. Но мы никогда, никогда не били по их гражданской инфраструктуре", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA :

– для Украины крайне важен вопрос о снятии ограничений на применение западного дальнобойного оружия для поражения военных целей на территории РФ. Именно поэтому Зеленский посетил последний "Рамштайн", и именно об этом говорил во время заседания.

– Президент подчеркнул: если бы этих ограничений не было, Украина уже давно могла бы подорвать потенциал РФ к осуществлению атак вместо оплакивания их жертв.

– Ранее стало известно, что Украина передала Белому дому список потенциальных целей в России для ударов ATACMS. Киев рассчитывает, что показав наглядно, какие именно цели могут быть поражены, смогут убедить американские власти пересмотреть действующие запреты.

– Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что россияне передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиабомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение бить вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.