Путин расширяет программу милитаризации молодежи: в ISW раскрыли главный замысел Кремля

Российский диктатор Владимир Путин продолжает расширять сеть программ милитаризации молодежи на оккупированной территории Украины. Главарь Кремля поручил создать сеть "военно-спортивных лагерей" для популяризации призыва молодежи на военную службу.

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Таким образом диктатор продолжает готовить молодое поколение к возможным будущим вооруженным конфликтам с западными странами. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Путин заявил, что 2025 станет "годом защитника отечества" и поручил правительству расширить программу Кремля "дороги победы". Эта инициатива направлена ​​на "воспитание патриотических чувств" у современных детей и молодежи и предлагает бесплатные экскурсии по российским культурным и историческим местам "воинской славы" для детей и молодежи.

Аналитики отмечают, что Кремль неоднократно использовал военные и спортивные тренировочные лагеря для милитаризации и внедрения в украинскую молодежь российских культурных и исторических нарративов. Сейчас РФ расширяет свою сеть подобных лагерей по всей России в рамках своих долгосрочных усилий по формированию силы.

Также россияне готовятся расширить другие молодежные военно-патриотические организации, такие как "Юнармия" и "Движение первых" для милитаризации российской молодежи. В ISW подчеркнули, что Путин намерен использовать эти военно-политические организации для поощрения и повышения престижа военной службы среди молодежи и общества, поскольку продолжает планировать свои долгосрочные военные действия в Украине и возможные будущие вооруженные конфликты со странами Запада.

Напомним, на временно оккупированной части Херсонской области россияне продолжают внедрять свои агрессивные методы, направленные на милитаризацию местного населения. Последней их инициативой стало открытие в школах военных классов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики, отремонтировав одну из школ и расписали ее стены пропагандистскими цитатами. На фасаде есть слова Петра I и Екатерины II (которых они назвали "всероссийскими" императорами), Кутузова и Гагарина, внутри – диктатора Владимира Путина.

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